La Vida es un Carnaval (01/26): los jurados desvelan las claves para evitar polémicas

El Carnaval de Badajoz, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, calienta motores y la polémica sobre las puntuaciones y el papel de los jurados vuelve a ser un tema central. En la primera entrega de la temporada del programa 'La Vida es un Carnaval' de la Cadena COPE, realizado desde el bar La Despechá, su director, José Luis Lorido, ha reunido a las figuras clave que tendrán la responsabilidad de juzgar los concursos: Paco González, presidente del jurado de comparsas, y Curro Ledo, presidente del jurado de murgas. A ellos se unió el veterano carnavalero Paco Tabares.

La responsabilidad del jurado

Curro Ledo, conocido en el mundo del carnaval como 'Curro de Taways', afronta la tarea con "muchísimo, muchísimo" entusiasmo, considerándolo "un reconocimiento a una trayectoria". Para esta edición, ha optado por un equipo de debutantes con un "perfil más discreto", buscando gente competente pero menos conocida para garantizar la máxima objetividad. Esta decisión, según explica, fue consultada y bien recibida por el Ayuntamiento.

Vamos a intentar hacer lo que seguro que lo vamos a hacer lo lo mejor posible" Curro de Taways Presidente del Jurado de Murgas

Por su parte, Paco González, que afronta su tercer año al frente del jurado de los desfiles, defiende la continuidad de los miembros que demuestran un criterio "razonable y válido". Su equipo está formado por veintiún jurados que evalúan áreas como música, baile o traje, además de seis cronometradores, cuyo papel considera "espinoso" y "delicado", ya que de ellos dependen gran parte de las penalizaciones.

Bases técnicas para evitar la controversia

Ambos presidentes han destacado que las bases actuales son muy técnicas y se prestan poco a la deliberación subjetiva, basándose más en el "cómputo matemático". El objetivo, según Paco González, es que el jurado pase desapercibido, como los árbitros en el fútbol, para que los verdaderos protagonistas sean "los carnavaleros".

Los carnavaleros son tan creativos que siempre meten un punto en el que nunca ha pensado nadie" Paco González Presidente del Jurado de Desfiles

Sin embargo, Paco González ha aportado un matiz de cautela, recordando la capacidad de los grupos para innovar y sorprender al jurado con situaciones no previstas en el reglamento. "Cuidado con decir, 'bueno, esto está controlado', porque los carnavaleros son tan creativos que siempre meten un punto en el que nunca ha pensado nadie", advirtió, rememorando polémicas pasadas como la de Los Cambayotas con un megáfono o la descalificación de Ajararná.

El futuro del gran desfile

Otro de los grandes debates que se han puesto sobre la mesa es la excesiva duración del desfile de comparsas del domingo. Aunque los responsables de los jurados evitaron posicionarse, en el programa se reconoció que "es muy largo", lo que supone un problema tanto para el público como para la proyección turística de la fiesta. Se mencionaron ideas como limitar el número de participantes o habilitar nuevos espacios, pero la única certeza es la necesidad de buscar un consenso entre todos los colectivos implicados para encontrar una solución.