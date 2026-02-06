Pedro Noriega pide regular el Carnaval de Badajoz para no "morir de éxito"

El que será pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz en 2026, Pedro Noriega, ha lanzado un mensaje contundente sobre el futuro de la fiesta. Durante su intervención en el programa 'La Vida es un Carnaval' de la Cadena Cope eb Badajoz, dirigido y presentado por José Luis Lorido, Noriega ha insistido en que el crecimiento exponencial del evento obliga a tomar medidas para "regular, no prohibir", y asegurar así su sostenibilidad.

Una regulación consensuada

Para Noriega, la clave no está en la prohibición, sino en el consenso y el orden. "La palabra es regular, no prohibir", ha afirmado, proponiendo medidas concretas como controlar el sonido de las barras en la calle y la música de los artefactos hasta cierta hora para garantizar el descanso de los vecinos. También ha abogado por delimitar y regular la práctica del botellón, "porque no son capaces de quitarlo", para mejorar la imagen de la ciudad durante sus días grandes.

La palabra es regular, no prohibir" Pedro Noriega Pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

El reto del desfile y las murgas

Otro de los grandes desafíos es la organización del Gran Desfile de Comparsas. Mauricio Rodríguez, miembro del artefacto Arte-Facto, el campeón de su categoría en 2025, ha descrito el caos logístico que viven los grupos más grandes. "Los artefactos llegamos allí, por un sitio no nos dejan entrar, por otro sitio tampoco, nos tenemos que parar, o sea, un caos total", ha explicado. Rodríguez propone soluciones como que los artefactos inicien el desfile desde otro punto, como Paseo Fluvial, para no colapsar la zona de salida.

Pedro Noriega, Pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

Pedro Noriega también ha mostrado su preocupación por el futuro de las murgas en el concurso oficial, que ve en riesgo. Ha hecho un llamamiento a los grupos callejeros para que regresen a las tablas del López de Ayala. "Las que están en la calle tienen que echar una mano arriba, nos guste o nos deje de gustar", ha sentenciado, lamentando también la desaparición de las escuelas de carnaval, una iniciativa que considera fundamental recuperar.

Las que están en la calle tienen que echar una mano arriba" Pedro Noriega Pregonero de la Exaltación del Carnaval de Badajoz

Hacia una gestión profesional

La solución a estos problemas pasa, según Noriega, por la creación de una gerencia del Carnaval. Este organismo, independiente de los cambios políticos, trabajaría durante todo el año para gestionar el crecimiento de la fiesta. "Esto lleva un trabajo que habría que hacerlo por mucho tiempo, no de hoy para mañana", ha señalado el hostelero. En este sentido, ha defendido que la fiesta debe permanecer en el centro de la ciudad, mostrándose en contra de trasladar eventos como la entrega de premios al recinto ferial, porque "la riqueza tiene que estar adentro, en la ciudad".

Mientras se debaten estos retos, el espíritu del carnaval sigue vivo en los grupos. Mauricio Rodríguez ha adelantado detalles de su nuevo artefacto para este año, una propuesta que da "una vuelta de tuerca" a su anterior montaje. "Somos una tribu inventada, los hijos del fuego", ha revelado, destacando que los trajes han sido confeccionados a mano por los miembros del grupo, que este año se presenta bajo el nombre de Sonzuli.

Lorido y Rodríguez en La Despechá

Escucha el podcast "La Vida es un Carnaval", cada semana en COPE.ES, desde La Despechá Cerveza y tapas, con le patrocinio de Amamelis Centro Estético, La mafia se sienta a la mesa, Aosa Mercedes Benz y Ayuntamiento de Badajoz.