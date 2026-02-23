Rocío Medina, la violinista que versiona a Queen, se rinde a Extremadura: "Lo extremeños son maravillosos"

La violinista Rocío Medina se ha convertido en un referente de la fusión musical en España, capaz de llevar los clásicos del rock al compás de bulerías. Nacida en Almonte (Huelva), encontró en Bienvenida (Badajoz) no solo el amor, sino también un hogar desde donde sigue proyectando su carrera. Su historia de superación, marcada por el robo de su violín en 2022, es el reflejo de una artista que, como ella misma dice, sabe que hay que renovarse o morir.

Un corazón entre Andalucía y Extremadura

Hace tres años, la vida de Rocío Medina dio un giro cuando el amor la trajo a Extremadura. La violinista se encontró con un "extremeño guapísimo", con quien este año tiene previsto casarse, y se afincó en la localidad pacense de Bienvenida. Allí disfruta de una vida rural, tranquila, que compagina con la intensidad de los escenarios. Cuando tiene concierto, explica, coge sus cosas y se desplaza a donde sea necesario.

Su adaptación a la región ha sido total y elogia abiertamente a sus gentes. “Son maravillosos”, afirma la artista sobre los extremeños. “En Bienvenida, por ejemplo, y en pueblos como en Llerena, en Zafra, me han acogido con muchísimo cariño”, detalla Medina, que ha encontrado en la Campiña Sur pacense un lugar donde tiene sus pandillas de amigos. Además, reconoce las similitudes entre su Huelva natal y Badajoz: “Somos iguales, somos iguales, la verdad”.

De la adversidad a Queen por bulerías

La carrera de Medina está marcada por un episodio que la catapultó a la fama en 2022. Tras una actuación en Matalascañas, descubrió que le habían robado el violín que la acompañaba desde niña. Su petición de ayuda en redes se hizo viral, generando una ola de solidaridad en la que participaron artistas como Olga Tañón y que culminó con el pianista James Rhodes regalándole el instrumento con el que toca hoy.

Aquella experiencia, lejos de hundirla, supuso un renacer musical. “A raíz de lo ocurrido empezaron a fijarse en mí grandes artistas, a invitarme a sus conciertos y a contar conmigo”, explica. De ahí nació su primer espectáculo, ‘El alma entre cuerdas’, con el que ha girado por España y ha actuado en países como Qatar, Dubái o China. La violinista cree que sin ese apoyo no habría sido valiente “como para dar todos los pasos que voy dando”.

Fiel a su filosofía de búsqueda constante, Rocío Medina ha seguido explorando nuevos horizontes. Lanzó su primer single como intérprete vocal, ‘Habla mi interior’, una canción por la que recibió en 2025 el Premio Latino en Madrid. Su último y más sorprendente reto ha sido versionar el mítico ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen, transformando un icono del rock en una bulería a través del violín. “Fusionar el rock y el flamenco, creo que era 1 de los retos más difíciles a los que yo me presentado hasta el momento”, confiesa.

Una carrera sin miedo a los retos

La artista onubense también ha superado sus miedos como vocalista. Admite que la primera vez que se vio en un escenario con un micrófono en la mano y sin su violín no sabía cómo moverse. Sin embargo, asegura que el miedo es necesario. “Si ese miedo no existe, entonces es cuando todo deja de perder esa magia”, reflexiona.

Tras cerrar en diciembre de 2025 la etapa de su primer espectáculo, Rocío Medina ya tiene la vista puesta en el futuro. Actualmente prepara una nueva producción escénica para 2026 bajo el título ‘Violin & a parte’. Con este show, la artista promete una propuesta renovada con una dirección musical actualizada que consolida su evolución y su particular identidad sonora.