Rubén Simeó, uno de los trompetistas más brillantes del mundo, está en Ourense en el Concierto de Año Nuevo: "Me hace mucha ilusión"
Distinguido con el Premio Europeo de la Cultura, toca cada año en Japón, China o EEUU y tiene el cartel completo de conciertos para 2026
Ourense - Publicado el
1 min lectura7:47 min escucha
El concierto de Año Nuevo contará con la presencia por segundo año consecutivo de uno de los mejores trompetistas del mundo. Se trata de Rubén Simeó, quien estará acompañado por la Banda de Música Santádega de Coles y ofrecerá un viaje sonoro por los grandes clásicos y melodías universales.
Rubén Simeó nos contó que comenzó a tocar la trompeta con 7 años y, desde los 10 que actuó en el Concierto de Año Nuevo de TVE, inició su despegue. Toca cada año en Japón, China o EEUU y completó este año conciertos todos los fines de semana en distintas zonas de España y su calendario está completo para 2026. Distinguido con el Premio Europeo de la Cultura, es uno de los referentes en este instrumento y mostró su “ilusión” por comenzar el Año Nuevo en el Auditorio Muncipal de Ourense en un concierto a las 19 horas.
