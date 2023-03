Pato Arana: "Esta semana presentaremos nuestro proyecto"

Repasamos los titulares que dejó Pato Arana en su entrevista previa al derbi entre Badajoz y Mérida.

“Mucha ansiedad por el partido, por el derbi, que además nos agarra en un momento complicado. Estoy encantado de poder vivirlo con nuestra gente, en casa, tenemos que hacernos fuertes y revertir la situación”

“No contemplamos la derrota. Hay que ser valientes y proponer, estamos en nuestra cancha, con nuestra gente. Debemos proponer y dejar buena cara ante la afición”

“Adilson está comprometido, entrenando a tope. Estamos trabajando con sus representantes para llegar a un buen acuerdo de cara a verano para que él tenga una mejor realidad dentro del club. El objetivo es que Adilson sea compensado y esté en el estatus que merece estar. Aunque sabemos donde estamos, si llega una oferta de superior categoría, no cortaremos las alas a nadie”

“(Desde que se fue Oliver) Se respira tranquilidad a nivel institucional. Tenemos una semana importante. Presentaremos nuestra estructura, ya sin la gente de Oliver. Habrá rueda de prensa en los próximos días. La intención es presentar ya el proyecto. No soy quien para dar nombres de los nuevos inversores”

“Queremos dar un paso adelante el año que viene. Hay mucha ilusión. Queremos mejorar y sentar las bases de la academia, somos conscientes de las carencias. Pero ha sido un año difícil. Ahora, con tiempo, podremos traer a gente de mayor nivel y competir”

“Se mejorará la cantera. Hay que afinar detalles, en el fútbol base y en el primer equipo. Ojalá podamos agarrar la permanencia rápido para poder trabajar en la plantilla del año que viene”

“Podría llegar un sub-23 libre. Es complicado, tiene que ser un perfil específico, pero estamos abiertos a ello. Si se da la oportunidad, lo consideraremos. La baja de Edu nos está dejando en un aprieto en ese puesto, en el resto de posiciones, tendría que llegar una oportunidad de mercado”

“(Sobre la polémica entrevista en Youtube) Antes de un derbi, no me gustaría entrar mucho en eso. Ahí se habla de muchas cosas que habría que confirmar. Yo no tengo conocimiento de las cosas que ahí se dijeron”

“No queremos hablar de descenso. Estamos en un punto de inflexión y ojalá podamos mirar hacia arriba, aunque la clasificación es muy apretada. No entra en nuestro vocabulario el descenso, pero si tuviésemos que encarar esa realidad lo haríamos también con ilusión, porque lo hemos dicho siempre: queremos un proyecto a medio-largo plazo”