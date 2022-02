Marco Ortega, en Cope: "Nadie quería venir al club, ni de primero ni de segundo entrenador"

La entrevista de Marco Ortega en XX titulares:

1. "Tenía la posibilidad de ayudar al club y no lo dudé"

2. "Me voy porque el club esta viviendo una situación de desamparo, no hay nadie. Las personas más visibles son Guzmán o Virginia, gente de club, pero que no tienen responsabilidad a la hora de firmar contratos..."

3. "Económicamente no pedí nada (...) vine para dar voz a los trabajadores del club"

4. "No sé quién es la nueva propiedad, no he podido hablar con nadie por encima de Guzmán (...) me pedían viajar a Santander sin saber mi función y no quise hacerlo sin estar regulado"

5. "A mí me llama un agente, amigo mío, que me comenta que Isaac quería alguien de la zona como segundo. Yo pedí hablar con él y tras la reunión, acepto. Nunca pedí remuneración económica"

6. "Dejé claro desde el primer momento que yo soy hombre de club y que iba a estar del lado de los trabajadores"

7. "Jové lleva preparando mucho esta oportunidad, pero creo que a día de hoy no tiene todos los recursos ni la experiencia para llevar este equipo"

8. "También hay que hablar en defensa de Isaac; cuando han ido a por él o han venido a por mí es porque nadie quería venir"

9. "He visto a la plantilla mal en lo psicológico (...) lo peor es que no tienen a nadie a quien reclamar, nadie les dice cómo será su futuro"

10. "Los jugadores tienen que darlo todo porque hay vida más allá del 30 de junio, aunque sea duro"