Un grupo de extremeños se lanza al desierto de Marruecos con coches de más de 15 años por una causa solidaria

Un grupo de cinco coches, procedentes de Cáceres y Badajoz, participa estos días en el UNIRAID, una aventura solidaria que recorre el desierto de Marruecos. Al frente de uno de los equipos, Pablo Aguilar explica que no se trata de una carrera de velocidad, sino de un desafío de orientación, resistencia y cooperación en el que la tecnología moderna como el GPS está prohibida.

Coches modestos para un reto mayúsculo

La flota de vehículos de este grupo de extremeños está compuesta por un Renault Clio, un Renault 4, un Seat Panda, un Seat Marbella y un Volkswagen Polo. Todos cumplen la norma principal de la organización: ser turismos con más de 15 años de antigüedad y no tener tracción 4x4, lo que añade un plus de dificultad a la travesía por el desierto.

Alamy Stock Photo Voluntarios de UniRaid cruzando un puente en Marruecos

Para afrontar las duras condiciones del terreno, los coches necesitan una preparación exhaustiva. Según detalla Aguilar, es crucial subirlos de altura, reforzar los amortiguadores y proteger tanto el motor como el depósito con un salvacárter. Además, se les instala un snorkel para proteger el motor del polvo, se mejora la iluminación para la etapa nocturna y se añade una vaca africana para transportar ruedas de repuesto, placas de desatasco y depósitos adicionales de gasolina y agua.

Orientación y resistencia en un terreno hostil

La navegación se realiza a la antigua usanza, sin GPS. Cada equipo se guía únicamente con un roadbook oficial, una brújula y un sistema de orientación llamado 'unitriz'. Pablo Aguilar subraya que este método es parte esencial del desafío, obligando a los participantes a interpretar el mapa y el terreno de forma constante.

Uniraid

El terreno es "bastante agreste y difícil", pero las principales complicaciones, según Aguilar, aparecen en los ríos secos, que son "muy complicados de pasar" con este tipo de vehículos. 'Ahí es donde vienen la mayoría de los atascos', comenta, destacando que el compañerismo es clave para 'rescatar los coches y ayudarnos unos a otros para salvar esas dificultades'.

Los ríos secos son muy complicados de pasar"

Aunque no es una carrera, la organización establece un tiempo máximo para completar cada etapa. Quienes no llegan a tiempo deben parar y ser rescatados, lo que puede acarrear penalizaciones como "sacarte una etapa afuera" y hacerla por carretera, explica Aguilar. El verdadero premio, afirma, es conseguir finalizar todas las etapas, algo que en la edición anterior solo lograron 100 de los 220 coches que tomaron la salida.

Aventura con propósito: la caravana solidaria

Aunque el reto es emocionante, el objetivo principal es claro para los participantes: "Divertirnos, es importantísimo", asegura Pablo Aguilar. Este espíritu se combina con un fuerte componente solidario, ya que cada coche tiene la obligación de transportar un mínimo de 40 kilos de material humanitario, aunque su equipo lleva "unos 70 kilos" por vehículo.

Divertirnos, es importantísimo"

La carga solidaria incluye sillas de ruedas, material de farmacia como gasas, calzado y ropa. Este material se descarga en el primer campamento para que la organización lo distribuya, aunque los equipos también realizan entregas directamente "por el camino". Aguilar destaca que la ayuda se destina a la zona más pobre, "de la cordillera del Atlas para abajo", y que la organización ha logrado en los últimos años "meter bastante medicamento en farmacias".

Instagram Un coche conduce por una duna marroquí durante el UniRaid

Cinco días de etapas a través de Marruecos, con jornadas de hasta 400 kilómetros conduciendo por pistas y caminos. Pese a la dureza, la experiencia es tan gratificante que ningún día se hace pesado. "El tiempo parece increíble, pero pasa bastante rápido porque todas son muy divertidas", concluye Aguilar, resumiendo la esencia de una aventura que combina motor, compañerismo e impacto social.