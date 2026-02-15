Colunga, sobre la derrota del Murcia: "En el segundo 26 se acaba la igualdad"

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, ha analizado la derrota de su equipo frente al Alcorcón señalando un momento clave: la expulsión en el segundo 26. "Se acaba el partido, se acaba la igualdad", sentenció el técnico. Considera que la tarjeta roja condicionó todo el encuentro y obligó a su equipo a un "esfuerzo físico brutal" al jugar con un hombre menos durante prácticamente todo el partido.

Orgulloso a pesar de la derrota

Pese al resultado, Colunga se ha mostrado "orgullosísimo" del trabajo de sus jugadores. "No es fácil estar todo el partido con un jugador menos", destacó, elogiando el desempeño defensivo del equipo a pesar de las circunstancias. El entrenador también mencionó la adaptación de jugadores como Bustos, quien jugó "a un nivel muy alto" en una posición que no es la suya habitual.

El técnico ha querido enviar un mensaje a la afición, pidiendo que valoren el compromiso del equipo más allá del marcador. "La afición tiene que estar orgullosa de los jugadores", afirmó. Subrayó que, aunque los resultados no acompañen en las últimas cinco jornadas, el esfuerzo no es negociable y que la plantilla está "jodida" por la derrota, pero con ganas de revertir la situación.

La polémica arbitral

Colunga también se ha referido a las decisiones arbitrales, aunque con cautela. Sobre la expulsión de Manu García, ha comentado: "Yo creo que es discutible". El entrenador también ha mencionado una posible jugada de penalti por mano que no fue señalada. "Para mí es penalti, pero es mi opinión", opinó, aunque insistió en la dificultad de la labor arbitral.

Mirar hacia adelante

De cara al futuro, el mensaje del entrenador es claro: "Limpiar cabezas" y "pensar ya en el siguiente partido". Ha insistido en que el único camino es seguir trabajando al cien por cien desde el próximo entrenamiento para preparar el derbi. "La receta es llegar mañana y entrenar", concluyó, seguro de que "el fútbol le va a devolver a estos chavales lo que están haciendo".