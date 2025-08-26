Lorca y Molina de Segura, donan un camión para transporte de material y alimentos a la Asociación Sonrisas Saharauis

El Ayuntamiento de Lorca y el de Molina de Segura se han unido por una buena causa.

Estos dos consistorios han aunado esfuerzos para hacer realidad la adquisición de un camión para la Asociación Sonrisas Saharauis que le permitirá transportar en los próximos meses medicamentos, alimentos o material sanitario entre otros enseres hasta los campamentos de refugiados saharauis.

Será a través de la “Caravana solidaria” que partirá en los próximos meses del Puerto de Alicante, desde donde los materiales son transportados en barco, culminando la ejecución a su llegada a los campamentos, donde son recibidos y distribuidos por Media luna Roja Saharaui.

Fulgencio Gil, alcalde de Lorca y la concejala de Bienestar del Ayuntamiento de Molina de Segura, Roció Cózar, han hecho entrega de este vehículo a Juana Abenza, representante de la asociación que ha estado acompañada por varias familias y niños del programa ‘Vacaciones en paz’ que se centra en la acogida de niños en verano y que realiza otras actividades como programas e iniciativas destinadas a los que más lo necesitan, personas en estado de vulnerabilidad extrema, refugiados que sufren las inclemencias de su situación y de las circunstancias de los campamentos donde se encuentran, así como el "Proyecto Madrasa" que ofrece a los menores oportunidades educativas y de formación"