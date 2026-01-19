Francisco La Moneda, en COPE Badajoz: tengo una opción preferencial por el mundo de la discapacidad

La Fundación CB ha iniciado una nueva etapa con el nombramiento de Francisco La Moneda Díaz como nuevo presidente. El doctor en derecho, académico y empresario asume el cargo por unanimidad del patronato, sucediendo a Emilio Vázquez Guerrero, quien ha estado al frente de la institución pacense durante los últimos once años. La Moneda ha expresado en COPE Badajoz, que es "un honor inmenso" reemplazar a una figura de la talla de Vázquez, a quien se le otorgará el título de presidente de honor.

Una opción preferencial por la discapacidad

Aunque su objetivo principal es dar continuidad a la labor de la fundación, Francisco Lamoneda ha destacado su especial interés por un área concreta. "Una de las señas de identidad de la casa ha sido siempre el ámbito de la discapacidad", ha afirmado, reconociendo que en este campo "hay muchas carencias que cubrir". Por ello, ha manifestado su clara inclinación por este sector frente al amplio abanico de materias que aborda la entidad.

Yo tengo una opción preferencial por el mundo de la discapacidad" Francisco La Moneda Presidente Fundación CB

Esta prioridad se suma a la preocupación por la creciente brecha social y la pobreza infantil. La Moneda ha señalado que se mantendrán programas como el programa Motiva de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social, pero ha insistido en que "hay que no dejar de innovar y de hacer cosas" en estos ámbitos.

El reto de la continuidad y un legado social

El nuevo presidente ha calificado su principal desafío como un esfuerzo por conservar el trabajo realizado. "El reto más importante que yo tengo es intentar mantener el prestigio que le ha dado la fundación", ha comentado. Lamoneda ha justificado su aceptación del cargo, que define como "una carga con mucha ilusión", por el respaldo de un patronato "extraordinario" y un equipo de trabajo de primer nivel.

El reto más importante que yo tengo es intentar mantener al menos el prestigio que le ha dado la fundación"

El legado que recibe es considerable. La Fundación CB, heredera de una obra social con 130 años de historia, se ha consolidado como "la fundación de la gente". Sus acciones han tenido como beneficiarios directos a más de 400.000 personas, casi la mitad de la población de Extremadura. La entidad cuenta con una veintena de edificios dedicados a la discapacidad, además de desarrollar proyectos para colectivos vulnerables y personas mayores.

Cultura, patrimonio y una visión desde el derecho

Más allá del ámbito social, la fundación mantiene un firme compromiso con la cultura y la protección del patrimonio extremeño, con iniciativas que abarcan la lectura, la música, el cine y la fotografía. También ha impulsado el deporte inclusivo y proyectos de salud mental. Lamoneda ha asegurado que, aunque no llega con nuevos proyectos emblemáticos bajo el brazo, su intención es dar continuidad a todo lo que ya está en marcha.

Puertas de la Ermita de la Soledad, financiadas por Fundación CB

Desde su perfil como doctor en derecho, Lamoneda considera que su visión de derecho puede ser enriquecedora para la institución, ya que "cualquier problema social tiene una dimensión y una lectura jurídica subyacente". Ha defendido que el derecho forma parte de la vida cotidiana "mucho más de lo que la gente se imagina", siendo una herramienta fundamental en la gestión de cualquier entidad.

Finalmente, en un plano más personal, el nuevo presidente ha confesado que lo que más le ilusiona es "poder ser útil, poder servir a la sociedad". Para él, asumir esta responsabilidad es "un regalo" y una oportunidad de contribuir al bien común desde una plataforma con un impacto tan extenso y positivo, mostrándose con sentimientos de "responsabilidad y tranquilidad".