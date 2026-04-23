Francis Lucas, actor y autor de Badajoz, presenta 'Tarot y Tentempié': "Las comedias divierten, hacen reír y, con suerte, reflexionar"

La compañía extremeña Verbo Producciones pondrá en escena el próximo sábado, 25 de abril en el Teatro López de Ayala de Badajoz la comedia 'Tarot y Tentempié', escrita por Francis Lucas, quien también forma parte del elenco junto a Paca Velardiez y Pedro Montero. En una entrevista en COPE Badajoz con José Luis Lorido, el actor y autor ha desvelado las claves de una obra que busca ser un respiro ante la actualidad.

La comedia como espejo y refugio

Frente al "espectáculo o escándalo" que a veces parece la política, Francis Lucas reivindica el teatro como un espacio honesto. "Nosotros no le engañamos, que es una comedia, las comedias divierten, hacen reír, y con suerte, a veces, incluso, reflexionar", afirmó. Para el autor, el objetivo principal es "hacer reír de de nosotros mismos, de la vida, de las cosas que pasan en la vida y de las cosas que hay que afectar en la vida, de los tropiezos y de volverse a levantar".

Las comedias divierten, hacen reír y, con suerte, a veces, incluso, reflexionar" Francis Lucas Actor y autor teatral

El título, 'Tarot y Tentempié', simboliza "un encuentro de 2 mundos muy diferentes", según ha explicado Lucas. La trama une a un personaje que se dedica a echar las cartas con otro que vende snacks. Sus vidas, que no tienen nada en común, cambian cuando se conocen por un hecho fortuito, con un tercer personaje que "hace de bisagra entre los 2 y une a estas 2 puertas aisladas". La obra retrata el declive de una veterana artista de cabaré que, por dificultades económicas, debe vender su colección, desencadenando los acontecimientos.

Un equipo de la tierra

La obra está dirigida por Fernando Ramos e interpretada por los actores extremeños Paca Velardiez (Almendralejo), Pedro Montero (Cáceres) y el propio Francis Lucas (Almendralejo), todos residentes en Badajoz. Lucas ha descrito a Ramos como "un clásico de la escena extremeña" y un profesional "todoterreno" que es empresario, actor y director. "La verdad que este oficio tienes que tocar todos los terrenos", ha comentado sobre la versatilidad necesaria en la profesión.

Este oficio tienes que tocar todos los terrenos" Francis Lucas Actor y autor teatral

El director, Fernando Ramos, ha subrayado por su parte que la propuesta escénica "es fruto de un intenso trabajo y de la calidad profesional de un equipo experimentado de profesionales, que pone todo lo que sabe para que puedan disfrutar de una obra divertida, cargada de calidez humana y, por supuesto, de alma". La comedia promete "enredos, confesiones y un humor tan tierno como ácido".

Del Carnaval a la docencia

Más allá de esta obra, Francis Lucas es una figura activa en la vida cultural de Badajoz. Es un conocido participante del Carnaval de Badajoz, donde disfruta de la "combinación de música, humor y teatro" junto a sus amigos. Este año, su grupo se vistió de romanos, una idea que les hizo gracia precisamente porque "aquí por más que buscan no hay no hay restos romanos".

Francis con su grupo de Carnaval, este año PAX AVGVSTA AGVNT PLATEA COEVUS

En su día a día, Lucas se dedica a la docencia, impartiendo clases de teatro para adultos en el aula de teatro de la Universidad Popular de Badajoz (UPB), una labor que le apasiona cada vez más. "Doy clase a gente adulta que va muy motivada", ha señalado. Además, escribe guiones y comedias a medida para sus alumnos y otros grupos de teatro, aprovechando su formación en Magisterio.

La representación de 'Tarot y Tentempié' tendrá lugar el 25 de abril a las 21:00 horas en el Teatro López de Ayala. Las entradas tienen un precio único de 10 euros y ofrecen la oportunidad de disfrutar de una comedia que invita a la risa y la reflexión.