Víctor Tomás, el campeón de España de paracanoe que se forja en el Ebro entre el barro y la incertidumbre olímpica

El piragüista Víctor Tomás, natural de Arnedo, se ha proclamado recientemente campeón de España de Paracanoe en una competición celebrada en las aguas del Tajo, en Aranjuez. El deportista riojano, integrante del relevo paralímpico La Rioja de Piragüismo, se ha mostrado "bastante satisfecho con el trabajo" realizado. Aunque en las carreras "nunca se sabe", Tomás confiesa que la mentalidad es clave: "siempre sales con la idea de dar lo que tengas y siempre quieres ganar, por supuesto".

Una preparación de élite

Detrás de la medalla de oro hay un esfuerzo titánico, con "muchísimo" entrenamiento "tanto en el agua como fuera". La preparación física incluye sesiones de gimnasio para fortalecer espalda, brazos y piernas, además de cardio con bicicleta o carrera. Su entrenadora, desde Zaragoza, le planifica los lunes una rutina que sigue "a rajatabla", completando entre 30 y 60 kilómetros semanales en el agua de lunes a sábado.

Un camino de la tabla a la canoa

Su llegada al piragüismo fue casual. Tras aficionarse al paddle surf en unas vacaciones, fue en unas jornadas de piragüismo adaptado donde le vieron potencial. "Me vieron que remaba bien con la tabla y me propusieron hacer esto y aquí estamos", explica. Una lesión en el brazo sufrida en un accidente a los 22 años es la que le sitúa en la categoría de deporte adaptado.

Aunque al principio no estaba convencido e incluso le propusieron hacer triatlón, su tenacidad le llevó a comprometerse con la canoa. "Soy una persona muy muy terca, y así, dije, '''esto me gusta, esto te tengo que tirar'''", admite el deportista. El paracanoe, explica, es piragüismo convencional adaptado; él compite en una Canoe polinesia (PV 3), de una sola pala, mientras sus compañeros del Club Kayak Rioja lo hacen en piragua (PK 3).

Esto me gusta, esto te tengo que tirar" Víctor Tomás

El Ebro y el sueño paralímpico

A pesar del éxito nacional, el futuro presenta desafíos. Su participación en los Juegos Paralímpicos es una "zona gris", ya que su categoría, por tener la lesión en el tren superior, de momento no está incluida. "En el momento que se igualen más cosas y nos integren a los demás, pues entonces ya será, tendremos esas miras", comenta con esperanza.

A la incertidumbre competitiva se suman las dificultades del día a día. El entrenamiento se realiza íntegramente en el río Ebro, pero las condiciones no son las ideales. Tomás denuncia la falta de un embarcadero adecuado, un problema que se agrava en invierno, cuando el acceso se llena de barro. "Mis compañeros ahora mismo no pueden acceder prácticamente", lamenta, señalando una disputa con el Ayuntamiento y la confederación hidrográfica.

No se ponen de acuerdo y al final, los que lo sufrimos somos los deportistas"

Esta situación precaria afecta directamente a la preparación de los deportistas del club. La falta de limpieza y mantenimiento del embarcadero es un obstáculo constante que, según el campeón, perjudica a quienes intentan llevar el nombre de La Rioja a lo más alto. "Al final, que lo sufrimos somos los deportistas", concluye con resignación.