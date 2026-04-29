Zanahorias y bronceado: mito o realidad de un clásico del verano

Con la llegada del calor, los mitos sobre el bronceado vuelven a circular con fuerza, y uno de los más conocidos es el que afirma que comer zanahorias ayuda a ponerse moreno antes. Se trata de una creencia muy extendida, pero conviene entender qué hay de cierto en ella.

Las zanahorias contienen betacaroteno, un pigmento natural que el organismo transforma en vitamina A. Este componente es clave para la salud de la piel, ya que contribuye a su mantenimiento y ayuda a protegerla frente a agresiones externas. Sin embargo, esto no implica que favorezca directamente el bronceado.

Lo que sí ocurre es que, al consumir grandes cantidades de zanahorias u otros alimentos ricos en betacaroteno, la piel puede adquirir un tono ligeramente anaranjado o dorado. Este fenómeno, conocido como carotinemia, no debe confundirse con un bronceado real, ya que no está relacionado con la exposición al sol.

El bronceado auténtico se produce cuando la piel se expone a la radiación ultravioleta, lo que estimula la producción de melanina. Es este proceso el que oscurece la piel como mecanismo de defensa, y no el consumo de determinados alimentos.

Aun así, llevar una dieta rica en antioxidantes puede ser beneficioso. Nutrientes como el betacaroteno pueden ayudar a preparar la piel para la exposición solar, favoreciendo un aspecto más saludable y contribuyendo a mantener el tono durante más tiempo.

Eso sí, ningún alimento sustituye al uso de protector solar. La protección frente al sol sigue siendo fundamental para evitar daños en la piel, como quemaduras o envejecimiento prematuro. Confiar únicamente en la alimentación sería un error.

Además, no es necesario abusar del consumo de zanahorias. Aunque la carotinemia no suele ser peligrosa, puede provocar una coloración poco habitual de la piel, especialmente visible en manos y rostro.

El mito tiene parte de verdad, pero está sobredimensionado. Comer zanahorias puede influir ligeramente en el tono de la piel, pero no acelera ni sustituye el bronceado natural. La clave está en combinar una alimentación equilibrada con una exposición solar responsable y protegida.