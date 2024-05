Volver a nacer tras una arritmia: “Me he dado cuenta de que la vida se te puede ir de un día..."

La asociación sin ánimo de lucro ‘Rey de Corazones’ ya está en marcha. Su impulsor es el santeño David Cerón Vázquez, de 33 años, que la creó a raíz de su propia experiencia personal: «Jugando al fútbol se me paró el corazón, y fueron mis compañeros los que me estuvieron haciendo la reanimación cardio-pulmonar (RCP) hasta que llegaron los servicios sanitarios. Ellos me salvaron la vida», explica. Ocurrió el 21 de junio del año pasado, en un partido con el equipo de su pueblo, La Estrella.

David, que reside en Sevilla, quiere que Los Santos de Maimona sea un lugar cardio-protegido y que sean muchas las personas que puedan actuar en este tipo de situaciones, hasta que lleguen los servicios médicos, y así “salvar vidas”.

Para ello ha fundado la asociación ‘Rey de Corazones’, que se presentará el 21 de junio en la Casa de la Cultura de Los Santos.

El ayuntamiento, las asociaciones del carnaval y muchos ciudadanos están colaborando con unos donativos que van a servir para unas sesiones de formación en RCP, que serán impartidas por profesionales, y para diseñar el logotipo de la asociación, que ha sido realizado por otro santeño, Ernesto López Montoya, y que ya ha sido presentado en el Ayuntamiento.

En COPE hemos hablado con David, que lleva un desfibrilador ya de por vida. “Estoy bien. No me dejó secuelas, gracias a la rápida intervención”.

David, que lleva una vida tranquila, haciendo un poco de deporte, afirma tajante: “No tengo miedo a que me vuelva a ocurrir. Tengo la tranquilidad de que, si vuelvo a tener otra arritmia, tengo un seguro de vida puesto en mi cuerpo”.

Nuestro protagonista rebosa entusiasmo y felicidad: “Me he dado cuenta de que la vida se te puede ir de un día para otro. Tengo una segunda oportunidad y la estoy aprovechando”.