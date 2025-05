Técnicos de la Comisión Europea pidieron en junio de 2023 que se pensara en otro escenario para los fondos del regadío de Tierra de Barros

Almendralejo - Publicado el 19 may 2025, 10:02 - Actualizado 19 may 2025, 10:32

El regadío de Tierra de Barros, en plena comisión de investigación en la Asamblea de Extremadura, sigue ofreciéndonos nuevos capítulos.

COPE ha tenido acceso a documentación sonora y escrita sobre las reuniones de la comisión de seguimiento de los PDR, los fondos de desarrollo rural, correspondientes al FEADER 2014-2022.

Partimos de la base de que la financiación europea es esencial para llevar a cabo una obra que cuenta con un presupuesto de 350 millones de euros, aunque la Junta de Extremadura está haciendo una nueva evaluación de los costes.

El PSOE viene insistiendo en que dejó preparada la financiación para el regadío, una vez que los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura, en mayo de 2023, apuntaban a un gobierno del PP con el apoyo de Vox. Los socialistas, en su estrategia de que el Ejecutivo de Guardiola no quiere hacer el regadío, han declarado que con Vara en la Junta ya habrían comenzado las obras.

¿Qué paso en la comisión de seguimiento?

La información de la que dispone COPE Extremadura apunta a una dirección contraria. En junio de 2023, en una reunión de la comisión de seguimiento, la jefa de Unidad de Desarrollo Rural, responsable del programa extremeño, Elvira Bakker, se disponía a hablar, pero, en ese momento, su voz se silencia y no se puede saber lo que dice.

Un año después, en junio de 2024, en una nueva reunión de la comisión de seguimiento, la representante de la Comisión Europea en el programa de Extremadura pide que se incluya en el acta lo que se había obviado de la intervención, un año antes, de Elvira Bakker: “Con relación al acta, lo que sí queremos mencionar es un punto importante que creemos que falta. Es verdad que se discutió mucho en detalle en lo que fue la reunión preparatoria, pero también se mencionó en la reunión hablando de la necesidad de modificación, y fue el punto sobre pensar un segundo escenario para los fondos que estaban destinados al proyecto Tierra de Barros. Creemos que en vista de la situación actual sería importante que esto se viese reflejado en el acta, porque ya, en ese momento, se mencionó la necesidad. Es verdad que todavía en ese momento no había la respuesta oficial de la Comisión, pero no se mencionó en el acta…, pues os dijimos que tendríais que pensar el escenario donde deberían poner esos fondos, en el caso de que en este programa actual no pudiesen ser utilizados para el proyecto Tierra de Barros”.

¿Y qué se ha dicho desde el PSOE? Begoña García Bernal, exconsejera de Agricultura y actual secretaria de Estado, afirmó hace meses que el regadío “tenía el presupuesto retenido en el programa de desarrollo rural y estaba listo para licitarse”.

También aquí, en COPE, contamos en diciembre de 2024 que la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo había recibido 15 documentos de la Comisión Europea relativos al proyecto de regadío de Tierra de Barros, tras varias peticiones de este colectivo que, incluso, desembocaron en un recurso al Defensor del Pueblo Europeo.

En resumen, la documentación revelaba que el proyecto no cumplía con la normativa europea en varias áreas clave, incluida la directiva marco del agua.