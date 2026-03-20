Tauroemoción, sobre el cartel de Almendralejo: "Es un lujo lidiar una corrida de Juan Pedro Domecq aquí"

Almendralejo se prepara para ser el epicentro de la tauromaquia extremeña con una gran feria taurina que se celebra con motivo del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura (VINAC). La cita principal tendrá lugar el próximo 28 de marzo en el coso de la Piedad, con una corrida de toros que presenta un cartel inédito: los diestros Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado, quienes lidiarán astados de la prestigiosa ganadería de Juan Pedro Domecq.

La feria se completa el día 29 con un festejo de rejones de carácter hispano-luso que contará con tres rejoneadores españoles, tres portugueses y la participación de los forcados. Nacho de la Viuda, gerente de Tauroemoción, empresa organizadora, ha manifestado que afrontan la doble cita "muy ilusionados" y ha destacado la "mucha expectación" que ambos eventos han generado en la afición.

Una ganadería PREFERIDA POR LOS TOREROS

La elección de la ganadería de Juan Pedro Domecq no es casual, ya que, según De la Viuda, "es una ganadería de máximas garantías". Explica que este hierro es uno de los preferidos por las figuras del toreo porque "hacen que sea más propicio el poder triunfar". La relación de esta divisa con Almendralejo es tan estrecha que el ganadero ha vuelto a apostar por la plaza extremeña.

Es una ganadería de máximas garantías" Nacho de la Viuda, sobre Domecq Gerente de Tauroemoción

El gerente de Tauroemoción ha señalado el buen recuerdo que el ganadero tiene de la plaza, hasta el punto de que, a pesar de las pocas corridas que lidia al año, "cada año nos guarda una corrida de toros". Esta fidelidad se ha visto recompensada con grandes triunfos en temporadas anteriores, como el indulto del toro 'Nudista' por Emilio de Justo en 2024.

La fecha de primavera, clave del éxito

Para Nacho de la Viuda, celebrar la feria en primavera es más propicio que en las fiestas de agosto. "Hemos percibido que en marzo, abril, cuando suele ser la feria del vino, hay mucha demanda y mucha hambre de toros", ha afirmado. Aunque el festejo de agosto ha crecido, las fechas primaverales están más consolidadas y evitan la competencia de otras ferias y el periodo vacacional.





El relevo generacional en los tendidos

El gerente de la empresa también ha destacado el notable aumento de público joven en la plaza, un fenómeno que considera "una realidad". Según De la Viuda, "Almendralejo es el ejemplo" de que el trabajo realizado desde el sector taurino está dando sus frutos. Achaca este interés a un "efecto rebote" frente a los intentos de ciertas instituciones de estigmatizar la tauromaquia.

Cada vez es más la gente joven que se quiere acercar a la fiesta de los toros" Nacho de la Viuda Gerente de Tauroemoción

Las entradas para ambos festejos ya están a la venta, tanto en las taquillas de la plaza como en la web tauroemocion.es. La venta anticipada avanza a buen ritmo y, según la empresa, "ya quedan poquitas entradas" para la corrida del día 28. De la Viuda ha agradecido la implicación del Ayuntamiento y la gran respuesta de los aficionados, que llenarán de nuevo la que ha calificado como una de las plazas "más cómodas y bonitas de Extremadura".

EMILIO DE JUSTO CORTA UNA OREJA EN EL ÚLTIMO FESTEJO DE LAS FALLAS

El diestro cacereño Emilio de Justo ha paseado la última oreja de la feria de Fallas de Valencia del quinto toro de la tarde, poniendo el broche a la feria este jueves. El festejo ha contado con varios ejemplares de una seria corrida de Núñez del Cuvillo que ofrecían opciones para un resultado mucho más triunfal, pero que no han sido aprovechadas en su totalidad.

Espacios Nautalia 360 Emilio de Justo, durante su actuación este jueves en Valencia

Por su parte, Alejandro Talavante, el único torero que repetía en el abono, mantuvo una actitud laxa ante dos ejemplares nobles. El pacense hizo dos faenas mecánicas y despegadas, sin apostar en ningún momento.

El lote más deslucido fue para Juan Ortega, que se enfrentó a un tercer toro sin fuerzas y a un sexto brusco y sin claridad. A pesar de su correcta actuación, el sevillano solo pudo dejar algunos muletazos sueltos estimables.