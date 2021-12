Silencio en el Extremadura a once días de la fecha límite para evitar su liquidación

El Extremadura disputa este domingo en Logroño el que puede ser el penúltimo partido de su historia. El último sería en casa ante el Racing de Santander. Ya no habrá más encuentros en este 2021, y, si no ocurre un hecho extraordinario antes del día 21, no habrá futuro en un club que va camino de la liquidación.

En los últimos meses, ha habido infinidad de semanas y días claves que, a la vista de los acontecimientos, y salvo algunas excepciones, no eran tales.

Pero ahora sí: el 21 de diciembre es la fecha límite para que el administrador concursal responda a la providencia enviada por la jueza de lo mercantil el pasado 29 de noviembre y recibida el 2 de diciembre sobre si ha llegado el capital que dé viabilidad al Extremadura SAD.

El silencio que hay en el Extremadura no invita al optimismo. Muy pocos confían ya en un milagro.

Sorprende, no obstante, el movimiento que hay las redes sociales del club que lanzan mensajes de apoyo a los jugadores y que recuerdan grandes momentos de la historia de la institución. Incluso, se han planificado las sesiones de entrenamiento de la primera plantilla hasta comienzos del año que viene, con el parón navideño por medio.

Por otra parte, Manuel no ha comparecido este viernes, como ya hizo hace siete días en la previa del encuentro de liga ante el Zamora.

Y a todo esto, ¿qué pasa por la cabeza del presidente? Solo él lo sabe.

El pasado día 4, antes del encuentro ante el Zamora, tuvimos la oportunidad de hablar con Franganillo durante unos 20 minutos.

Más allá de mostrarse intranquilo o agobiado, el presidente azulgrana nos vino a decir que hasta el rabo todo es toro y que haría todo lo posible por no dejar caer a la entidad. O Franganillo tiene asumido el desastre o se guarda algo hasta última hora. Las señales que nos llegan nos hacen pensar en lo primero, pero hasta el 21 todo es posible.