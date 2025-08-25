Los Santos de Maimona celebró el día grande de su Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia de Los Santos de Maimona vivió su día grande el pasado día 23, con la celebración del acto institucional.

El patio de la ermita de la Virgen de la Estrella lució sus mejores galas, engalanado para la ocasión y lleno de público para esta celebración que pone en valor una actividad ligada a Los Santos desde hace siglos, la vendimia; pero también nuestra tierra, nuestra uva autóctona y el trabajo de nuestros agricultores.

Ayuntamiento de Los Santos El alcalde Manuel Lavado, junto a la reina de las fiestas de 2024, Elena Sousa, y la reina de este año, Zahira Moreno

El acto comenzó con uno de los momentos más esperados de la noche: el desfile elegante desde la entrada del patio de la ermita hasta el escenario de 14 damas, con sus acompañantes y precedidas por los niños que después pisarían la uva: Alba Martín González (Asociación Española contra el cáncer), Mercedes Sousa Lavado (Peña Bética Rafael Gordillo), Judith Guillén Calahorro (Club de Baloncesto Maimona), Mari Tere Roldán Morales (Cofradía del Cristo de las Misericordias), Estela Lavado Montaño (Círculo de la Amistad-El Casino), Irene Ruiz Luna (Cofradía de Jesús Amarrado a la Columna), María Dolores Canseco Mancera (Coordinadora de Cofradías), Andrea Lemos Fernández de Cora (Archicofradía Sacramental), Zahíra Moreno Caro (Cofradía de la Virgen de los Dolores), Carmen Moreno Gordillo (Cofradía del Cristo Resucitado), Laura Rosa Gordillo (Asociación Senderista-Cultural La Verea), Henar Domínguez Rodríguez (Club Natación Maimona), Ana María Monge Durán (Asociación A Caballo por Maimona) y Lucía Magro Muñoz (Asociación de Mujeres de Los Santos). Catorce santeñas que, como indicó el alcalde, Manuel Lavado Barroso, «representan a las asociaciones y que encarnan la esencia de Los Santos de Maimona».

INTERVENCIONES EN EL ACTO CENTRAL

La mayordoma de la Virgen de la Estrella, Mari Carmen Tinoco Amador, durante su intervención, agradeció al Ayuntamiento el que siga eligiendo el patio del santuario para la celebración de este acto, y deseó que «el trabajo duro y sacrificado de nuestros agricultores se vea recompensado por una buena cosecha».

Tras ella, el alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado Barroso, ofreció el discurso institucional de la fiesta. Hizo referencia a los agricultores: «los que ponen su corazón en nuestra tierra, ellos son el latido y el pulso vital de nuestra economía»; y a los santeños y santeñas, también a los que están en la diáspora: «La verdadera grandeza de este pueblo reside en vosotros, sois el alma de esta tierra, los guardianes de sus tradiciones, los herederos de una historia milenaria», y les animó a seguir construyendo juntos el futuro «con el mismo empeño y pasión que nuestros antepasados, cuidando de nuestras tradiciones, que el orgullo de ser santeños nos una, fortalezca y nos inspire a ser cada día una comunidad mejor»

También tuvo palabras de felicitación para quienes este año han sido galardonados con los distintivos 'Los Santos Excelente', para las damas y sus asociaciones, y agradeció el trabajo e implicación de todas las personas que hicieron posible el acto.

ZAHIRA MORENO, REINA DE LAS FIESTAS

Tras las intervenciones llegó el momento de la proclamación de la Reina de la Fiesta de la Vendimia, que fue elegida momentos antes del inicio del acto. Zahira Moreno Caro, representante de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, fue la afortunada.

ENTREGA DE LOS DISTINTOS 'LOS SANTOS EXCELENTE'

Durante el acto también fueron entregados los distintivos ‘Los Santos Excelente 2025’, que concede el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona para poner en valor el emprendimiento, la excelencia de sus gentes y productos, así como las trayectorias de entidades o empresas que desarrollan su labor en el municipio y que repercuten en su tejido social. En esta ocasión recibieron esta distinción el ingeniero Antonio Manuel Reyes Rodríguez y el grupo de guías voluntarios santeños.

Ayuntamiento de Los Santos Entrega de los distintos 'Los Santos Excelente'

El acto institucional de la Fiesta de la Vendimia finalizó con uno de los momentos más simbólicos y tradicionales de este evento: La pisada de la uva, a cargo de los niños que acompañaron a las damas, que ofrecieron el primer mosto a la Virgen de la Estrella; y la bendición del primer mosto de la temporada por parte del párroco, Leonardo Terrazas.