La rebeldía de un torero diez años después de su alternativa: "Soy autodidacta; todo lo aprendido lo he descubierto yo"

Tomás Angulo, torero de Llerena, se enfrentará a un encierro en el coso de la Piedad de Almendralejo el 18 de octubre, cuando se cumplen 10 años de su alternativa en la misma plaza.

La historia de Angulo es la de un matador que, a sus 33 años, apenas ha toreado una docena de corridas en una década. Hace dos años, que no se enfrenta a unos toros en una plaza, de ahí la importancia que tiene para él el festejo de Almendralejo.

Cartel de la encerrona de Tomás Angulo

Angulo reconoce que la situación del toreo es difícil y que hay que esperar ese momento justo para que cambie todo, como ha ocurrido con otros matadores. El encierro del 18 de octubre, a las 18 horas, es una apuesta muy fuerte. "No es una celebración de los 10 años de alternativa, sino una reivindicación".

Nuestro protagonista le da vueltas a la cabeza y se pregunta si es culpa suya esta inactividad o si es el propio mundo del toreo el que no le abre las puertas. Las grandes plazas, ahora mismo, parecen cerradas, a pesar del esfuerzo de su apoderado, Paco Ruiz, que, desde que lo conociera en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, se ha convertido en su amigo inseparable. Son uña y carne.

Tomás Angulo, en la plaza de toros de Almendralejo

Tomás Angulo se considera un torero "autodidacta", de los que nunca han tenido un maestro a su lado. A pesar de que los años vuelan, el torero no desespera. Afortunadamente, tiene una vida personal y laboral "estable".

PACO RUIZ, SU APODERADO, SU AMIGO, SU HERMANO...

La relación de Angulo con su apoderado, Paco Ruiz, se inició en 2009, cuando torea su primer becerro en público, en Villafranca de los Barros.

Ruiz desgrana en COPE Extremadura una década de sinsabores para el torero de Llerena, desde que tomara la alternativa en la plaza de toros de Almendralejo. "El mundo del toro es tan complejo. Hay intereses creados, hay mucho cambio de cromo", nos apunta. ¿Qué ha hecho Angulo en estos años? "Pues seguir con mucha constancia, con mucha fe, con mucho pundonor, con mucha personalidad..., hasta que llegue el momento". A Angulo no le ha llegado ese día, aún. Mantiene intacta la esperanza. "A Emilio de Justo le costó también, y ahora es un figurón del toreo", añade Paco Ruiz.

Tomás Angulo

El matador de Llerena aún tiene que confirmar la alternativa, en Madrid, en Las Ventas, pero para llegar a la plaza más importante del mundo hay que "sumar festejos" y, por eso, "esto de Almendralejo es un acto de rebeldía", porque "¿qué mayor reivindicación que hacernos empresarios, sin serlo, y organizar una corrida y el torero solo ante seis toros?".

Lo cierto es que el bagaje solo se adquiere en la plaza y Angulo está ante una oportunidad de dar un golpe en la mesa, de cambiar su destino. Quién sabe si el 18 de octubre será el punto de inflexión tan deseado.