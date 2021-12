Ramírez: "Si mañana fueran las elecciones, me volvería a presentar"

En un desayuno de fin de año con la prensa, en el Museo del Vino, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha repasado el año político y los proyectos que se van a acometer en 2022.

En el capítulo de preguntas, le hemos planteado a Ramírez si insiste en su intención de presentarse a la reelección en 2023.

El alcalde nunca ha escondido que estaría “más cómodo” en su trabajo en Diputación, pero tiene claro que “si fueran mañana las elecciones, me volvería a presentar. Tengo la misma disposición, pero queda un año y medio para las elecciones”.

Ramírez también ha respondido afirmativamente cuando se le ha preguntado si esta era la etapa de menor crispación política en el ayuntamiento en muchos años: “Segurísimo. Dos no riñen cuando uno no quiere. Nuestra posición de no crispar hace que la oposición se vea un poco compelida a no hurgar demasiado. Para el pueblo es mejor que no nos insultemos en los plenos; somos un poco aburridos, pero es mejor la paz social”.