El PP de Almendralejo niega el alarmismo y señala la “mala gestión” del gobierno en el cementerio

El Partido Popular de Almendralejo ha respondido a las declaraciones del equipo de gobierno sobre la situación del cementerio municipal, negando haber mantenido una postura alarmista. La portavoz del partido, Adora Gutiérrez, ha insistido en que la información difundida "no era un bulo", sino el reflejo de una situación real y contrastada, afirmando que su único objetivo es "decir la verdad y ser claro" con la ciudadanía.

Falta de nichos y obras retrasadas

Según los populares, la situación real la semana pasada era de "solo tres nichos nuevos" disponibles, mientras que a día de hoy no hay ninguno. El partido invita a los ciudadanos a comprobarlo personalmente en el cementerio, donde también podrán observar el retraso en la obra que se está ejecutando, consecuencia, según ellos, de la mala gestión y previsión del gobierno local.

El PP ha calificado el tema como muy delicado, ya que la falta de espacio obliga a las familias a recurrir a nichos reutilizables en un momento "tan doloroso". Consideran que esta situación priva a los ciudadanos del derecho a elegir en circunstancias extremadamente difíciles.

Críticas a la gestión, no a los trabajadores

Lo que criticamos es su gestión, es su labor, que a día de hoy es ninguna" Adora Gutiérrez, sobre el gobierno local Portavoz del PP en Almendralejo

La portavoz ha lamentado que, ante la denuncia, la respuesta del gobierno sea "tirar balones fuera" y acusar al PP de criticar a técnicos, funcionarios y funerarias, algo que califican de "totalmente incierto". "Nosotros jamás hemos hecho ninguna crítica de nada, ni a funcionarios ni a funerarias ni a técnicos, sino todo lo contrario, alabamos la labor que hacen", ha señalado, para después sentenciar: "Lo que criticamos es su gestión, es su labor, que al día de hoy es ninguna".

Desde el partido se insta al equipo de gobierno a dejar de poner excusas y de compararse con ciudades vecinas para justificar la situación. El portavoz ha recurrido al dicho popular para definir la estrategia del ejecutivo: "Quien se excusa, se acusa".

Petición de soluciones y transparencia

El PP ha expresado su gran preocupación por la falta de nichos en una ciudad de 35.000 habitantes, una situación que "no es la más adecuada". Además, han informado de que el Boletín Oficial de la Provincia del 6 de marzo recoge la realización de 11 exhumaciones de nichos propiedad del ayuntamiento, abriendo un plazo de diez días para alegaciones.

Finalmente, el partido ha reafirmado su compromiso con la transparencia y el respeto a los ciudadanos de Almendralejo. "Estamos ya cansados de su falta de transparencia y su falta de gestión", han declarado, asegurando que seguirán contando "la realidad" de la ciudad, no para alarmar, sino "para que el ciudadano sepa lo que pasa en su día a día".