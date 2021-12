La Plataforma 'No al cierre del Ortega' convoca una concentración en el ayuntamiento a las 19 horas

La Plataforma ‘No al cierre del Ortega’, formada por más de cincuenta familias, convoca a ciudadanos, políticos y prensa a una concentración a las puertas del ayuntamiento, a las 19 horas, para mostrar su apoyo a las familias, “por el bien de las niñas y niños del ‘Ortega y Gasset’”.

En un comunicado dicen que no pueden permitir que, como ocurre en el colegio de Cerro Gordo, en Badajoz, en el nuevo colegio estén sin calefacción en un nuevo edificio, y añaden: “No podemos tolerar decisiones políticas tomadas contra la ciudadanía, contra las familias y contra los profesores y profesoras y personal no docente, afectados por tales decisiones. No vamos a permitir que nuestros hijos e hijas entren a un edificio sin todas las garantías de seguridad, sin que profesores y madres y padres comprueben in situ el perfecto funcionamiento del nuevo edificio. No hay necesidad de cambiar a peor. No hay prisa. Tenemos un centro excelente, que funciona perfectamente. Nuestros hijos e hijas se merecen un recibimiento al nuevo edificio como el profesorado ha querido darles, no a marchas forzadas”.