mediodía cope en la mancha | 13 oct 2025 | 13:50

Sanehogar celebra 75 años de historia: entrevista con su director comercial, Jesús Olmo

Sanehogar, empresa con raíces en Alcázar de San Juan y referente nacional en el suministro de material para instalaciones y climatización, ha celebrado su 75º aniversario con un emotivo acto en el Casino de Aranjuez, al que asistieron más de 900 personas. La cita llegó pocos días después del fallecimiento de su fundador, Antonio Palomino Marcos de León, lo que dio a la jornada un tono especial de homenaje y gratitud. En Mediodía COPE La Mancha, su director comercial, Jesús Olmo, repasa los valores que han hecho posible esta trayectoria y los retos de futuro de una empresa que combina tradición, cercanía e innovación.

Imagen del evento en el Casino de Aranjuez
Jesús Villajos

Ciudad Real - Publicado el

1 min lectura

