La jueza abre la fase de liquidación del Extremadura y Franganillo dice que "esto no ha terminado"

La jueza de lo mercantil de Badajoz ha emitido una sentencia por la que acuerda no aprobar el convenio propuesto por el Extremadura, abrir la fase de liquidación y declarar disuelta la sociedad mercantil.

Hay cinco días desde la notificación de esta resolución para impugnar el acuerdo.

El presidente del Extremadura, Manolo Franganillo, que ha declinado hacer declaraciones, sí ha apuntado a COPE que “esto aún no ha terminado”.

La fase de liquidación conlleva quedar en suspenso las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio y se cesa en su función a los administradores, que serán sustituidos por la administración concursal.

En el plazo de quince días el administrador presentará un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa.

La jueza, en su sentencia, afirma que el administrador concursal le comunicó el pasado 22 de diciembre que “ni por parte de la mercantil Emirates Khalifa Capital, ni por ningún otro tercero por cuenta o a ruego de ésta, se ha formalizado el compromiso de inversión firmado en su día”.

La jueza dice que “si bien el convenio resultaba viable ante un escenario futurible de inversión, convenio que fue aceptado en junta por los acreedores, pero resultando condicionada la viabilidad al requisito sine qua non de la inversión de 3,5 millones de euros comprometidos por Emirates Khalifa capital y siendo concluyente que no ha sido verificada la dotación económica esperada, es de determinar que no resulta viable la continuidad de la concursada”.