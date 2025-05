Un informe desfavorable de la Comisión Europea en noviembre de 2021 tumbó el regadío de Tierra de Barros

Almendralejo - Publicado el 30 may 2025, 11:17

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea remitió un informe a la Dirección General de Agricultura del organismo europeo el 19 de noviembre de 2021 en el que instaba a la Comisión Europea a rechazar la financiación de la PAC para el regadío de Tierra de Barros, ya que se trataría de “una subvención ambientalmente perjudicial”.

La DG ENV (Dirección General de Medio Ambiente), en el informe, que está en inglés, señalaba una serie de consideraciones legales relativas a las masas de agua, contaminación por nitratos y la afectación a varias normativas medioambientales por las que el regadío “probablemente incumple” varias disposiciones y “agrava considerablemente las presiones ya significativas en la zona”.

Estas fueron las conclusiones a las que llegó la Dirección General de Medio Ambiente, y que hizo suyas la Dirección General de Agricultura. Como te estamos contando, aquí en COPE, la última versión del PDR (Plan de Desarrollo Rural) de diciembre de 2021, que fue finalmente aprobada, ya había eliminado cualquier referencia al regadío de Barros.

La DG ENV señala en el informe que “las aclaraciones proporcionadas por las autoridades no fueron suficientes para resolver nuestras preocupaciones en cuanto a su compatibilidad con la legislación ambiental y sus impactos ambientales negativos”, y añadía que esa preocupación era patente “teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva Marco del Agua (DMA), así como en las actuales infracciones abiertas relativas a la Directiva de Nitratos y la Directiva de Hábitats, en conjunto con lo dispuesto en el Reglamento de Desarrollo Rural (1305/2013)”.

En el informe, este organismo es muy tajante: “Desde el punto de vista de la DG ENV, este proyecto no debería llevarse a cabo y, en todo caso, no debería recibir financiación de la UE, ya que se considera incompatible con la legislación comunitaria”.

Tras este informe, llegaron las cartas cruzadas entre el entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el comisario de Agricultura y la posterior aprobación del PDR sin mención alguna al proyecto de Tierra de Barros.

Un año después, en noviembre de 2022, la Junta autorizaba la firma del convenio con los regantes para financiar el regadío y en enero de 2023 se escenificaba en el Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo esa firma, por la que la Junta aportaría unos 207 millones de euros y los regantes, 65 millones. En ese acto, a cuatro meses de las elecciones autonómicas, estuvieron presentes, entre otros, Fernández Vara; Begoña García Bernal, consejera de Agricultura; y el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez.

Fernández Vara señaló en el acto que era un proyecto “sostenible y digital” y que se iba a demostrar que con el regadío “el campo puede ser más competitivo y mucho más productivo. Es un proyecto para que haya futuro para nuestros hijos".

Incluso, se llegó a anunciar la licitación para finales de 2023, una licitación que nunca se hizo.

Sobre la ejecución de los fondos europeos del PDR, aún hay 230 millones de euros por ejecutar, antes del 31 de diciembre de este año, y no se puede garantizar que vayan a ser gastados. Así lo ha dicho la consejera Elena Manzano en una comparecencia, por petición propia, en la Asamblea de Extremadura.

«Nuestro objetivo es que no se pierda ni un solo céntimo, pero no vamos a mentir a la gente. Si hay una amenaza grave de que no se realicen determinados proyectos se buscan soluciones y se reprograman», ha aseverado con relación a la inclusión de 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros en el proyecto de presupuestos de 2025, rechazado por la Asamblea.

Como te venimos contando en COPE Extremadura, la versión definitiva de los PDR que se aprobó a finales de 2021 ya no incluía la mención al regadío de Tierra de Barros, aunque aumento los fondos para la partida de nuevos regadíos

El diputado del PSOE Jorge Amado ha defendido que, "a pesar de las falacias" de Manzano, con el anterior Ejecutivo socialista "jamás se ha perdido ni un euro de fondos europeos".

El pasado 28 de mayo, la Junta de Extremadura celebró una jornada para el desarrollo rural en la región, con la reunión consecutiva de los comités de seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022 y del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027.