Herida grave una mujer de 82 años atropellada por un camión en Almendralejo

Una mujer de 82 años de edad se encuentra grave tras ser atropellada por un camión en la avenida de Sevilla de Almendralejo.

El siniestro se ha producido sobre las 11.15 horas de este jueves, a la altura del restaurante El Paraíso, informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo con politraumatismos. Han intervenido dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, un equipo sanitario del Centro de Salud San José y efectivos de la policía local.