Guardiola inaugura el nuevo Centro de Salud de Los Santos de Maimona

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha inaugurado el nuevo centro de salud de Los Santos de Maimona, en el que se han invertido más de 3,2 millones de euros.

Guardiola ha recordado que este centro "da respuesta a una demanda ciudadana, pero también supone un pasito más en esa modernización y en ese refuerzo de la atención primaria que estamos impulsando desde el gobierno de la Junta de Extremadura".

La presidenta extremeña ha subrayado que "la inversión en políticas sociales para nuestro gobierno es crucial y uno de sus ejes fundamentales, como no puede ser de otra manera, es la sanidad", y ha añadido que desde la llegada al Ejecutivo autonómico, "hemos escuchado las inquietudes de nuestros vecinos, y por supuesto, también los retos que plantean los profesionales sanitarios".

El acto contó también con la presencia de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y del alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado.

UN CENTRO SANITARIO DEL SIGLO XXI

Con más de 1.900 metros cuadrados y 23 consultas especializadas, "estamos hablando de una zona de pediatría adaptada, de sala de fisioterapia de última generación, de áreas de salud bucodental, de cirugía menor e incluso de telemedicina, para poder acercar la atención y el seguimiento a todos los rincones de este municipio", ha detallado. Guardiola también ha puesto en valor el "equipo humano maravilloso, de gran altura, de gran calidad, de gran profesionalidad y multidisciplinar, que cubre toda la atención primaria, médicos, enfermeros, fisioterapia, farmacéuticos, higienista dental, odontólogo, trabajador social, veterinario…

"ESFUERZO COLECTIVO Y COMPROMISO CON LA SANIDAD"

La presidenta ha señalado que "este centro de salud es el reflejo de ese esfuerzo colectivo, de ese esfuerzo que hemos hecho como sociedad y, por supuesto, también de una apuesta presupuestaria que no tiene precedentes y que se traduce en mejor equipamiento, se traduce en más y mejor tecnología. Hemos querido hacer especial énfasis en la mejora de las instalaciones rurales, y por supuesto, también en más servicios y en más personal. Nosotros, desde el gobierno, vamos a seguir trabajando, lo vamos a hacer con mucha ilusión, con la misma que aportamos desde el día que entramos a gobernar y lo hacemos de la mano de los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás, para conseguir una Extremadura cada vez más saludable, más cohesionada y más justa", ha concluido.