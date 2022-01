Foro Agrario: El PP afirma que el concejal Arias "se ha metido en un charco" y "monta en colera"

El Partido Popular de Almendralejo ha afirmado, en nota de prensa, que el concejal de Agricultura, Juan Arias, “otra vez, se ha metido en un charco” al responder al comunicado de la Comunidad de Labradores en el que pedían al gobierno local que convocara con urgencia el Foro Agrario ante la “crítica” situación del campo.

Arias ha mostrado su desacuerdo con la Comunidad de Labradores, que considera “inconcebible” que el foro lleve tres meses sin celebrarse.

El concejal ha dicho que en octubre sí hubo reunión; en noviembre, hubo problemas de agenda; y en diciembre, no había fechas, añadiendo que en la mayoría de los plenos celebrados en la legislatura se tocan asuntos relacionados con el campo.

Arias también hablaba de la celebración de este foro en tiempos del PP, por lo que los populares han salido al paso apuntando que “en las legislaturas anteriores el Foro Agrario no se reunió solo 3 o 4 veces, como ha dicho; debe multiplicar por 10 las cifras para cada legislatura. El Foro Agrario se llegó a reunir incluso en diciembre; en las hemerotecas hay fotos brindando con cava los miembros para felicitar las Navidades. No sabemos de dónde saca que en diciembre no había”.

La Comunidad de Labradores también pide que se arreglen los caminos y que se aumente el presupuesto si es necesario. Arias dice que los caminos a los que se refiere la comunidad “están arreglados en un 90 por ciento”.

El PP le dice a Arias que “los caminos están en una situación lamentable; mucho han contribuido a ello las lluvias intensas acaecidas en los últimos meses. ¿Por qué ese empeño en ocultar la realidad? Posiblemente, debido a esas lluvias sería necesario incrementar el presupuesto para hacer frente a esta penosa situación. Hace muchísimos años que los caminos no estaban tan mal. ¿Tan difícil es ver que los agricultores tienen, por lo menos, algo de razón?”.

El PP añade que cuando gobernaba “también se quejaban las asociaciones agrarias; la diferencia es que nosotros manteníamos una postura más humilde y escuchábamos lo que tenían que decirnos y no montábamos en cólera a la mínima que nos llevaban la contraria”.