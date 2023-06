El éxito de Vox, con tres concejales y el mayor aumento en número de votantes, es el éxito de Eloísa Gracia

Vox se ha disparado en Almendralejo hasta los 2.128 votos y tres concejales, obteniendo un 13,03 por ciento en apoyos. Son casi ocho puntos más que en 2019, cuando sacó un 5,18 por ciento y entró en el Ayuntamiento con un concejal al superar por poco el umbral del 5 por ciento.

De los 825 votos de 2019 a los 2.128 de 2023. Son 1.323 sufragios más. Es el partido que más ha subido en la capital de Tierra de Barros. Además, Eloísa Gracia solo ha sacado 17 votos menos que los obtenidos por el partido en las autonómicas en Almendralejo.

El éxito de Vox es el éxito de Eloísa Gracia Montaño. Natural de Higuera de Llerena, donde fue concejala por el PP, de 47 años de edad, es ITA y técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales. Residente en Almendralejo desde hace años, trabaja como técnico de formación en Apag Extremadura Asaja, en Mérida.

Vox estuvo buscando candidato o candidata para encabezar la lista de Almendralejo. Todo hacía indicar que Eloísa Gracia no iba a repetir, pero ella seguía manteniendo su agenda como concejala del Ayuntamiento de Almendralejo y confiaba en que, finalmente, volvería a liderar un partido que conoce muy bien. A Vox le faltan cuadros locales y regionales, no cuenta aún con una estructura de partido como tienen PP y PSOE, pero su apoyo y base social continúa creciendo.

Eloísa aguantó, dejó pasar el tiempo, confeccionó su lista, muy mejorada con respecto a 2019, y ha triunfado con unos resultados espectaculares.

Le acompañarán en el Ayuntamiento Guillermo Plano, natural de Almendralejo, de 57 años, fotógrafo, que tiene un negocio propio; y Gemma Martínez Delgado, de 47 años, auxiliar administrativo.

¿Pero de dónde ha podido captar tanto voto Vox? Su porcentaje es muy similar al que obtuvo Ciudadanos en 2019, incluso lo supera. Teniendo en cuenta que la masa de votantes de la formación naranja en 2019 vino del PP, no es descabellado pensar que muchos de esos votantes no han regresado al PP, sino que han depositado su confianza en Vox. La candidatura del PP no ha despertado grandes ilusiones en el electorado de centroderecha en la ciudad y su campaña dejó mucho que desear, hasta el punto de que no hubo ni siquiera un acto-mitin. Puestos a elegir, en ese electorado, muchos votantes se decantaron por Vox y Eloísa Gracia, quien, por cierto, ha ofrecido una imagen moderada y cercana durante la legislatura, manteniéndose, eso sí, firme en los principios que defiende la formación de Santiago Abascal.