Dos trabajadores sufren una intoxicación en los depósitos de vino de la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo

Dos trabajadores de Viñaoliva, en Almendralejo (Badajoz), han sufrido una intoxicación por gases en los depósitos de tratamiento de vino y han sido trasladados a distintos centros hospitalarios donde han sido atendidos.

Una llamada al 112 de Extremadura, a las 12.26 horas, ha alertado sobre este accidente laboral ocurrido en las instalaciones de la bodega, ubicada en el kilómetro 6 de la carretera BA-012.

Los afectados son un varón de 50 años de edad, que ha sufrido una intoxicación por gases, que ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Tierra de Barros de Badajoz, y otro de 32, también intoxicado y con un trauma craneal, que ha sido derivado grave al Hospital de Mérida.

Han intervenido un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salid, un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Almedralejo, una ambulancia del SES, dotaciones del Parque de Bomberos de Almendralejo, efectivos de la Guardia Civil y un técnico de seguridad y salud laboral de la Dirección General de Trabajo.