Paco González desvela que el Barça no se puso en contacto con la Federación por Lamine Yamal y que su fisio trabaja también para la Selección

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero Lamine Yamal será baja para el partido de este domingo contra el Valencia y duda para el duelo del próximo jueves contra el Newcastle debido a unas molestias en el pubis, y ha criticado la gestión del seleccionador español Luis de la Fuente.

"No está disponible. Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Jugó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes. Estoy muy triste por esto", ha señalado el técnico alemán.

EFE Ferran celebra junto a Lamine Yamal su gol, en el Turquía - España

Tras conocer esta información, Paco González aseguró en Tiempo de Juego que le había llegado un mensaje asegurando que en ningún momento el Barcelona se puso en contacto con la federación para alertar sobre las molestias de Lamine Yamal.

Además, también recalcó que fisio de la selección, Fernando Galán también es fisio del Barcelona desde hace años. Es decir, que trata directamente a los jugadores del Barça y si hubiera detectado alguna anomalía no hubiera jugado, como ha pasado con Gavi, Fabián o Yeremy, que estaban convocados y por molestias finalmente no acudieron a la concentración.

Además, Miguel Ángel Díaz aseguro que De la Fuente "no tenía constancia, igual que el cuerpo médico, que Lamine llegara a la concentración con molestias; jugó los dos partidos asintomático. Lo único destacable es que entre el primer y el segundo partido arrastraba algunas leves molestias en la espalda que desaparecieron y por eso participó de contra Turquía".

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).