La DO Cava reduce la producción de uva por hectárea para "ajustarse" a la demanda del mercado

Las primeras referencias sobre el precio de la uva para cava de cara a la próxima campaña se sitúan entre los 0,65 y 0,80 euros por kilo.

Históricamente, los productores de Tierra de Barros han cerrado precios por debajo de otras zonas productoras, especialmente con respecto a Cataluña. Las organizaciones agrarias piden a los productores que defiendan con fuerza un precio “justo y equilibrado”. Así se ha manifestado la Comunidad de Labradores de Almendralejo.

Desde el Consejo Regulador de la DO Cava se ha adoptado la medida de reducir la producción por hectárea para ajustarse a la demanda del mercado. Y lo ha hecho en 1.500 kg por hectárea.

La situación de los vinos blancos ha mejorado y los tintos parece que comienzan a repuntar. Desde la Comunidad de Labradores se aconseja a los agricultores que, si el precio para el cava no convence, se entregue la uva para blancos, con mejores precios.

Un dato: hay 30 millones de litros que han salido del mercado del cava para dirigirse a tipos de vinos espumosos que están de moda en estos tiempos, sobre todo en nuevos consumidores.

De todo ello hemos hablado en COPE con Juan Antonio Álvarez Lázaro, de Apag Extremadura Asaja, y miembro del Consejo Regulador de la DO Cava.