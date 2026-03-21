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El deporte de Almendralejo se viste de gala: conoce a todos los nominados

La Concejalía de Deportes desvela las candidaturas para los premios de este año y abre el periodo de votación popular hasta el próximo 7 de abril

Foto de familia de la XV Gala

La Gaceta Independiente

Foto de familia de la XV Gala

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

2 min lectura

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, Carolina Preciado, ha presentado las candidaturas para la Gala del Deporte una vez cerrado el plazo. Hasta el próximo 7 de abril, está abierto el periodo de votación pública a través de la página web del ayuntamiento.

El sistema de puntuación para elegir a los ganadores combinará el voto popular (15%), la valoración del jurado (50%) y la de las entidades deportivas (35%). El voto del público puntuará del 1 al 3.

Nominados a mejores deportistas

En la categoría de mejor deportista femenina, las nominadas son Irene Martínez Madera (gimnasia rítmica), Beatriz Morón (natación) y Paola García Lozano (kárate). Para el galardón masculino, los candidatos son Jaime Moreno (ciclismo), Ángel Ortíz (fútbol) y el Team Black Panther.

En la categoría de promesa masculina, los aspirantes son David Donoso (automovilismo), Roberto Carlos Paredes (fútbol) y Agustín Gordillo (natación). En la femenina, optan al premio Paula Donoso (gimnasia rítmica), Raquel Merchán (salvamento y socorrismo) y la pareja mixta de baile deportivo formada por Noelia y Raúl Parra.

Cartel Gala Deporte Almendralejo

Cartel Gala Deporte Almendralejo

Reconocimiento a entidades y técnicos

El Club Natación Almendralejo, El Almendro Includes y el CD Extremadura, nominados

Como mejor entidad deportiva han sido seleccionados el Club Natación Almendralejo, El Almendro Includes y el CD Extremadura de Fútbol. Por su parte, los nominados a mejor entrenador son Víctor Amaya (baile deportivo), Jesús Rodríguez (halterofilia) y Antonio Morán Arroyo (voley).

Una gala para celebrar el deporte

La concejala Carolina Preciado ha subrayado que el objetivo es "reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y los valores de deportistas, clubes, entrenadores, entidades y patrocinadores que contribuyen a engrandecer el deporte en Almendralejo y a fomentar su práctica entre la ciudadanía". Las empresas Graginsa, Ondupack y OVB compiten por el premio a mejor patrocinador.

Además de las categorías principales, la edil ha recordado que se entregarán premios al mérito deportivo y dos menciones especiales que se desvelarán durante el evento. La Gala del Deporte de Almendralejo se celebrará el 10 de abril en el Teatro Carolina Coronado, como broche final a una jornada dedicada al deporte en la calle.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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