El PP critica a Ramírez por no defender el cava de Almendralejo en FITUR

El PP de Almendralejo denuncia en nota de prensa que, en una actividad de FITUR, el próximo sábado, se van a catar ‘Vinos-Cavas Ribera del Guadiana’, sin citar cava de Almendralejo.

“Nuestro alcalde se comprometió a defender nuestro nombre junto a nuestro cava, pero ni está ni se le espera; está más pendiente de los problemas del PSOE que de los de Almendralejo, no se entera”, comentan los populares.

Por otra parte, añaden que la Ruta Literaria del Romanticismo, “con el dinero que el PSOE gastó en su momento, después de estar durante muchísimos años presente en FITUR, este año no aparece por ningún sitio. A lo mejor publicitamos Las Candelas, que las acaban de suspender”.

El PP habla de “desidia” del gobierno local: “Perdemos otra oportunidad más de promocionar Almendralejo de una manera directa”.

En la nota también hacen referencia a la Plaza de Extremadura, que “no son capaces de terminarla, no terminan el plan de asfaltado, no empiezan la obra de la Plaza de Abastos, la biblioteca está como está, no tenemos noticias de la piscina que hay que hacer en el ferial…”.