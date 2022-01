El conservatorio denuncia que no puede utilizar el viejo 'Ortega y Gasset' porque está "desmantelado"

El equipo directivo del Conservatorio de Música ‘Tomás Bote Lavado’ comunica a través de su web que desde el pasado día 10 se han estado realizando “todas las gestiones pertinentes” por parte de la dirección del centro y de inspección educativa para que las clases en el colegio Ortega y Gasset pudieran seguir desarrollándose con “normalidad” tras el “traslado y desmantelamiento” del colegio.

Desde el conservatorio añaden que “lamentablemente, tras plantear varias opciones a la inspección educativa, a día de hoy, no hemos recibido ninguna instrucción desde la Secretaría General de Educación sobre cómo proceder la actividad lectiva con las garantías necesarias”. Como consecuencia de este hecho, “las clases presenciales no se pueden impartir hasta nuevo aviso porque el edificio no reúne las condiciones necesarias”.

El profesorado implicado se pondrá en contacto con el alumnado afectado para subsanar la situación "de la manera menos dolosa posible”.

Hay que recordar que el conservatorio tiene un acuerdo con Educación para poder utilizar aulas del viejo colegio Ortega y Gasset para dar clases ante la falta de espacio en el conservatorio.

Como dice el equipo directivo, el “desmantelamiento” del viejo colegio ha provocado que no se puedan impartir las clases. Un daño colateral del traslado del ‘Ortega’ al nuevo centro.