La CLYGAL estalla por el estado de los caminos rurales en Almendralejo y exige soluciones

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha reclamado al gobierno local una partida presupuestaria suficiente para arreglar la red municipal de caminos rurales. La organización agraria denuncia que el estado de estas infraestructuras, que ya era penoso al inicio del otoño, se ha vuelto insostenible con las últimas lluvias, calificando los caminos de sencillamente "intransitables".

Promesas sin cumplir

La CLYGAL ha recordado que el pasado mes de mayo, el concejal de Agricultura, Saul del Amo, se comprometió a incrementar la partida de 150.000 euros destinada a este fin. Posteriormente, el propio alcalde, José María Ramírez, anunció su intención de aprobar un suplemento de crédito de 200.000 euros en el pleno de julio, una medida que finalmente no se materializó y que ahora genera malestar en el sector.

Los caminos son intransitables" Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo

Ante esta situación, y mientras el alcalde anuncia inversiones en otras áreas con vistas a 2026, la comunidad de labradores ha lamentado que no se realizaran las gestiones oportunas en su momento. Por ello, se han dirigido directamente a Ramírez para que, "aunque sea cada cuatro años, coincidiendo con la precampaña electoral", busque la fórmula para habilitar los fondos que permitan el acondicionamiento definitivo de los caminos.