'No al cierre del Ortega' desconfía de la promesa de Amaya de que el colegio estará listo el día 4

El secretario general de Educación, Fran Amaya, se ha reunido esta tarde con una representación de los profesores y AMPA del colegio Ortega y Gasset en el Ayuntamiento de Almendralejo.

Según ha trascendido, Amaya se ha comprometido a que el 4 de enero esté acabada la obra del nuevo centro, para empezar las clases el día 10.

El portavoz de la Plataforma ‘No al cierre del Ortega’, Alex Gutiérrez, ha insistido, en declaraciones a la prensa, en que “profesores y padres han visto que el nuevo colegio no está en condiciones”, y desconfía de la palabra de Amaya: “¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué prisa hay?”, se pregunta, y no entiende la postura del secretario general de Educación de hacer el traslado “a marchas forzadas”.

Gutiérrez ha añadido que Amaya genera “caos” y “coacciona” a los profesores, a los que ha pedido que no emitieran el comunicado. También ha hablado de presiones para que no se concentraran los padres a las puertas del ayuntamiento, una concentración que no se ha solicitado a la Delegación del Gobierno. “Esto es de todo menos democracia”.

El portavoz de esta plataforma afirma que los profesores están “nerviosos” por las prisas que les están metiendo para un traslado que “se puede hacer en junio”.

Amaya sea reunido a las 6 con la AMPA, cuyos representantes han salido rápido del ayuntamiento sin pararse con los padres que estaban en las traseras del ayuntamiento.

Gutiérrez ha dicho que la AMPA hablará con ellos en las próximas horas.