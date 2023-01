El Campeonato de España sénior, el primer reto de la karateca Paola García

Comienza oficialmente la temporada 2023 para la karateca almendralejense Paola García Lozano y lo hace a lo grande, con un campeonato de España absoluto que se celebra este fin de semana en Ourense. Quizá, con 16 años, sería casi antinatural pensar en buscar una medalla de oro en este campeonato de España con las mejores karatecas nacionales, pero Paola García ya ha demostrado de lo que es capaz, siendo la actual campeona nacional absoluta de la Liga Nacional, logrando el título de Grand Winner y habiendo sido tercera el pasado año en este mismo campeonato.

“Está claro que lo que hemos conseguido hasta la fecha no es lo normal por mi edad. Por orden natural de las cosas, no debería estar jugándome hoy día una presencia en el próximo campeonato de Europa absoluto, pero las cosas hay que tratarlas como vienen. Me he encontrado muy bien en las últimas rondas de la Liga Nacional y el Grand Winner nos ha dado confianza y motivación. Como hago en todas las competiciones, saldré a dar mi mejor versión y tratando de llegar lo más lejos posible”, apunta la campeona extremeña.

Casi una treintena de participantes competirán en este campeonato nacional de kata femenina. El año pasado, sólo Sandra Sánchez pudo frenar las buenas actuaciones de Paola García, que finalmente conquistó un histórico bronce con 16 años recién cumplidos. Ahora, con esa experiencia y todo lo sumado en 2022, quiere mostrar que puede aspirar a lo máximo.

Paola competirá este viernes 20 de enero, desde las 15.00 horas. La kata es la modalidad que abre este campeonato que se prolonga hasta el domingo. “Es posible que prepararlo haya sido más difícil que en anteriores ocasiones porque veníamos de un final de temporada anterior con mucha intensidad y cargado de muchos campeonatos. Hicimos un descanso por Navidad y hemos reactivado hace semanas la preparación. Lo cierto es que me encuentro bastante bien físicamente, mucho más segura y con mucha confianza para afrontar campeonatos de este calibre”, dice Paola.

Hay que recordar que, además de las medallas y el podio, este campeonato de España otorga un billete para representar al país en el próximo Europeo sénior que tendrá lugar en el mes de marzo, precisamente en España, siendo Guadalajara la sede del 22 al 26 de marzo.

Independientemente de este campeonato, Paola García Lozano tiene asegurada su presencia en el Campeonato de Europa junior que se celebra a inicios de febrero en Larnaca, Chipre, donde es número uno europea y mundial.