La Asociación Provida de Almendralejo reparte juguetes por Reyes a más de 30 niños
La iniciativa, que se celebra desde 2011, ha sido posible gracias a donaciones y a la recaudación de una cesta solidaria con aportaciones de 40 empresas
Almendralejo - Publicado el
Los Jóvenes de la Asociación Provida de Almendralejo y Tierra de Barros han organizado su tradicional entrega de juguetes por Reyes Magos para el próximo 3 de enero. El reparto tiene lugar en la sede de la asociación en horario de 19:30 a 21:30 horas, en una iniciativa solidaria que se realiza desde el año 2011.
Este año, la entrega de juguetes está dirigida a más de 30 niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, pertenecientes a familias que reciben asistencia habitual por parte de la asociación.
Financiación solidaria
Una parte de los juguetes proviene de donaciones de particulares, colectivos y partidos políticos de la ciudad. Sin embargo, la gran mayoría se ha podido comprar gracias a los fondos recaudados con la Gran Cesta Solidaria.
Para la confección de dicha cesta, más de 40 empresas de la zona han donado desinteresadamente algunos de sus productos. La asociación ha aprovechado para agradecer la colaboración de estas empresas, así como de todas las personas que han participado en la venta y compra de las papeletas.
