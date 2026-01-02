La Asociación Provida de Almendralejo reparte juguetes por Reyes a más de 30 niños

Los Jóvenes de la Asociación Provida de Almendralejo y Tierra de Barros han organizado su tradicional entrega de juguetes por Reyes Magos para el próximo 3 de enero. El reparto tiene lugar en la sede de la asociación en horario de 19:30 a 21:30 horas, en una iniciativa solidaria que se realiza desde el año 2011.

Este año, la entrega de juguetes está dirigida a más de 30 niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, pertenecientes a familias que reciben asistencia habitual por parte de la asociación.

Provida Almendralejo Miembros de Provida Almendralejo

Financiación solidaria

Una parte de los juguetes proviene de donaciones de particulares, colectivos y partidos políticos de la ciudad. Sin embargo, la gran mayoría se ha podido comprar gracias a los fondos recaudados con la Gran Cesta Solidaria.

Provida Almendralejo



Para la confección de dicha cesta, más de 40 empresas de la zona han donado desinteresadamente algunos de sus productos. La asociación ha aprovechado para agradecer la colaboración de estas empresas, así como de todas las personas que han participado en la venta y compra de las papeletas.