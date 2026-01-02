COPE
Podcasts
Almendralejo - Tierra de Barros
Almendralejo - Tierra de Barros

La Asociación Provida de Almendralejo reparte juguetes por Reyes a más de 30 niños

La iniciativa, que se celebra desde 2011, ha sido posible gracias a donaciones y a la recaudación de una cesta solidaria con aportaciones de 40 empresas

Reparto de juguetes en Provida Almendralejo

Provida

Reparto de juguetes en Provida Almendralejo

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el

1 min lectura

Los Jóvenes de la Asociación Provida de Almendralejo y Tierra de Barros han organizado su tradicional entrega de juguetes por Reyes Magos para el próximo 3 de enero. El reparto tiene lugar en la sede de la asociación en horario de 19:30 a 21:30 horas, en una iniciativa solidaria que se realiza desde el año 2011.

Este año, la entrega de juguetes está dirigida a más de 30 niños con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, pertenecientes a familias que reciben asistencia habitual por parte de la asociación.

Miembros de Provida Almendralejo

Provida Almendralejo

Miembros de Provida Almendralejo

Financiación solidaria

Una parte de los juguetes proviene de donaciones de particulares, colectivos y partidos políticos de la ciudad. Sin embargo, la gran mayoría se ha podido comprar gracias a los fondos recaudados con la Gran Cesta Solidaria.

Juguetes

Provida Almendralejo


Para la confección de dicha cesta, más de 40 empresas de la zona han donado desinteresadamente algunos de sus productos. La asociación ha aprovechado para agradecer la colaboración de estas empresas, así como de todas las personas que han participado en la venta y compra de las papeletas.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ALMENDRALEJO

COPE ALMENDRALEJO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking