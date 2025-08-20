Zarfino apuesta fuerte: "No vengo a pasear, vengo a ascender, a hacer historia"

El CD Extremadura ha presentado a Gio Zarfino en el estadio Francisco de la Hera. El uruguayo, que acaba de cumplir 34 años, abre una segunda etapa en Almendralejo.

El centrocampista uruguayo ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera. Zarfino llevará su dorsal, el 8, gracias a que se lo ha cedido Álvaro Barrero.

“Zarfino representa a Almendralejo y es una marca nuestra”, ha dicho Manuel Mosquera, director deportivo del club, alabando los “valores” dentro y fuera del campo de un jugador que ha echado raíces en Almendralejo a pesar de jugar las últimas temporadas en Tenerife, Gijón y Castellón.

En la presentación también ha estado Carlos Venegas, responsable de OJ Maven, patrocinador principal del CD Extremadura.

Se ha visto a un Zarfino profundamente emocionado, por su regreso y por el recuerdo de un familiar muy querido para él que estuvo en su primera etapa en Almendralejo: su tío Chiqui, ya fallecido. “Me emociona mucho lo que viví acá con una de las personas a las que más afecto le tengo en mi vida y que ya no está entre nosotros. Siempre digo que viví el mejor momento de mi carrera con él aquí”, añadió con lágrimas en los ojos.

El carácter ganador de Zarfino y su pasión por el fútbol también se han reflejado en su presentación con una frase para la afición: “No vengo a pasear, vengo a ascender, a hacer historia con el club. No va a faltar el compromiso, responsabilidad y entrega, y eso forma parte de los valores del club”. Para el uruguayo se ha cumplido un sueño: volver a jugar en el Extremadura, y eso que ha sido una “decisión complicada”, la de bajar dos categorías: “Me decían que estaba loco”.

Como ya contamos en COPE Extremadura, Zarfino ha tenido ofertas de Primera RFEF y del fútbol extranjero (Grecia y Oriente Medio). Su decisión se hacía de rogar y el tiempo jugaba a favor del Extremadura, que se ha hecho con los servicios de un futbolista que puede llevar, junto a sus compañeros, al Extremadura a pelear por todo.

Los últimos años del uruguayo estuvieron marcados por una lesión que le apartó año y medio de los terrenos de juego, cuando militaba en el Sporting de Gijón. En alguna entrevista llegó a decir que los médicos le habían sentenciado: no volvería a jugar. El mismo reconoce que por su cabeza rondó la idea de que nunca más volvería a ser futbolista.

El EXtremadura abrirá la temporada en almendralejo

El CD Extremadura se estrenará en la Segunda RFEF el 7 de septiembre en Almendralejo ante el Atlético Malagueño. Su primera salida será una semana después a Jaén. En su grupo, el 4, se verá las caras con los equipos andaluces, murcianos y el Melilla. El otro equipo extremeño de la categoría, el Coria, jugará en el grupo 5.

Respecto a la pretemporada, el día 23, jugará en el Nuevo Vivero ante el CD Badajoz, con el que volverá a enfrentarse el día 30 en un triangular en el que también participará el Villafranca.