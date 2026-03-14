Rocha, ante la visita del líder: "Es un partido vital para meternos en la pelea"

El CD Extremadura afronta este sábado un duelo vital en el Francisco de la Hera (18:00 horas) ante el Águilas, el líder del grupo 4 de la Segunda RFEF. El técnico azulgrana, David Rocha, ha calificado el encuentro como "una oportunidad bonita de recortarle tres puntos" al "mejor equipo hasta hoy día de la Liga".

A pesar de que "las sensaciones del otro día no fueron buenas", con una "sensación de descontrol", Rocha asegura que ya han pasado página. "Autocrítica toda, pero también esperanzado en lo que nos viene, y saber que el equipo, sobre todo en casa, está mostrando un nivel muy alto", ha afirmado el entrenador.

Un rival especialista

Rocha espera un "partido de paciencia" y de "madurar" ante un rival "menos propositivo" que el de hace dos semanas, pero que "lo que hace, lo hace muy bien, lo domina a la perfección". La clave para el técnico será que el equipo sea "mucho más estable, mucho más duradero" y no un conjunto "de altos y bajos continuamente".

Uno de los focos de atención será el pichichi de la categoría, Cris, un jugador del que habrá que estar "muy pendientes". Según Rocha, lo que define al delantero es que "es muy autosuficiente, que es capaz de generarse situaciones de gol por él mismo".

Si queremos estar arriba lo más alto posible hay que ganar sí o sí" David Rocha Técnico del CD Extremadura

La afición no va a fallar

En la misma línea se ha mostrado el jugador Juanmi Callejón, quien ha calificado el partido de "crucial" e "importantísimo". "Si queremos estar arriba lo más alto posible y luchar por el objetivo principal, hay que ganar sí o sí", ha sentenciado el futbolista, que ve el duelo como una oportunidad para engancharse a "la pomada".

CD Extremadura Juanmi Callejón

Callejón también ha querido mandar un mensaje de confianza a la grada y ha agradecido el apoyo constante. "No dudo, y nunca he dudado de la afición del Extremadura, porque siempre ha estado ahí", ha asegurado, convencido de que este sábado el estadio presentará un gran ambiente. "Seguro que la afición no va a fallar".