¿Por qué ha elegido el máximo goleador de Segunda RFEF al Extremadura?

El fichaje estrella del CD Extremadura, Alfredo Sualdea ‘Frodo’, ha sido presentado este martes como nuevo jugador del club azulgrana en un acto en las oficinas de la empresa de consultoría financiera OVB.

Frodo, de 26 años, natural de Aranda del Duero, fue el máximo goleador de la Segunda RFEF, la pasada temporada, en el Utebo.

“Nos ha costado una barbaridad traerlo”, ha dicho el director deportivo del club, Manuel Mosquera, que ha añadido que le dieron un “espacio” al jugador para que tomara una decisión.

El Extremadura ya pensó en Frodo en mayo, como hicieron otros muchos clubes. Ha tenido ofertas de Primera RFEF y del extranjero. De hecho, los máximos goleadores de Segunda RFEF han dado el salto a Primera RFEF o se han marchado fuera de España. ¿Qué ha motivado a Frodo a elegir al Extremadura y a seguir en Segunda RFEF? “Me siento cómodo en esta categoría. Me he adaptado muy bien”. En el Talavera, en Primera RFEF, no cumplió sus expectativas. “Creo que es la decisión correcta”, ha afirmado el flamante fichaje del Extremadura.

Manuel Mosquera, Frodo y Antonio Almoril (OVB) en la presentación del nuevo jugador azulgrana

Manuel ha profundizado sobre un fichaje que no fue nada fácil, ante el número de pretendientes del jugador. “Encontrar a un jugador con la ratio de gol de Frodo es muy difícil. Nos quisimos anticipar. Hizo muy bien en no decantarse. Comprendimos que lo mejor era darle espacio y apartarnos del camino. Él necesitaba espacio para valorarnos”.

COPE le ha preguntado a Manuel por Zarfino y si existe una posibilidad real de que acabe recalando en el Extremadura. “Está bien que se hable de jugadores como Zarfino. Nos da prestigio que pueda valorar la posibilidad. Es un jugador de mucho nivel y es normal que busque categorías más altas. Entiendo que lo unan, porque ha sido importante en nuestra historia y está afincado en Almendralejo”.

Como venimos contando, esta semana es clave para que Zarfino, que tiene ofertas de España y el extranjero, tomé una decisión sobre su futuro. El próximo día 10, cumplirá 34 años.