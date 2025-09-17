Eduardo Noriego, ganador del Rallye de la Vendimia en seis ocasiones, vende su coche y no participará en la 54ª edición

El piloto Eduardo Noriego, figura emblemática del automovilismo extremeño y ganador en seis ocasiones del Rally de la Vendimia, ha confirmado su ausencia en la edición de este año, la número 54. La razón es muy simple: Noriega ha vendido el coche con el que iba a participar, un Skoda Fabia R5 Rally2 Evo.

“Recibí una oferta irrechazable y no podía arriesgar la operación por correr el rally", ha explicado Noriega en una entrevista a COPE Extremadura. "Es una decisión difícil, pero a veces hay que priorizar".

El piloto de Almendralejo también ha expresado su preocupación por el futuro del Rally de la Vendimia y del automovilismo extremeño: “Creo que hay que darle una vuelta", ha afirmado Noriega.

Noriego ha criticado el alto porcentaje de tramos de enlace en comparación con los cronometrados, lo que encarece la prueba para los equipos: "El kilometraje es excesivo y los costes se han disparado, lo que dificulta la participación de muchos pilotos. Es un deporte de ricos que practican los pobres. Si queremos que el rally vuelva a ser lo que era, hay que hacerlo más accesible y atractivo para todos".

El piloto también abogó por una mayor colaboración entre organizadores, federación y pilotos para revitalizar el automovilismo en la región. "Tenemos que trabajar juntos para que los rallyes sean más viables y atractivos", concluyó.

53 EQUIPOS INSCRITOS

La 54 edición del Rallye de la Vendimia correrá los días 19 y 20 de este mes, organizado por el Motor Club Almendralejo. La prueba tendrá una jornada de tarde (inicio a las cinco), el viernes, y otra de mañana (inicio a las ocho), el sábado.

Habrá dos etapas con cinco secciones. La primera etapa constará de dos pasadas por el tramo de Feria y otras tantas por el de Jaime Ozores. Ya el sábado, se harán tres pasadas al tramo de Cabeza la Vaca y otras tantas al de Almadén de la Plata (Sevilla).

HORARIO DE LOS TRAMOS DEL RALLYE

El rallye, que es valedero para el Campeonato de Extremadura, después de dos años puntuable para la Copa Recalvi (calendario nacional), contará con 95,85 km cronometrados, sobre un total de recorrido 720,027 km. Se han inscrito 53 equipos.