El 'hombre tranquilo' de Vox en Almendralejo: "Si se propone algo bueno, hay que apoyarlo”

Vox es la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Almendralejo, donde gobierna el PSOE con 11 concejales (mayoría absoluta), por los 7 del PP y tres del partido de Santiago Abascal.

La portavoz es Eloísa Gracia; el número 2, Guillermo Plano; y el número 3, Antonio Enríquez de Salamanca Santigosa, que figuró en el número 4 en la lista de las municipales de mayo de 2023, pero que ha tomado el relevo de Gema Martínez, quien, “por razones personales” renunció a su acta de concejal pasados unos meses de esta legislatura.

Antonio Enríquez de Salamanca, de 70 años, es un hombre conocido en la ciudad. Nacido en Ciudad Real, llegó a Almendralejo hace 28 años. Ya jubilado, fue técnico de banca. Casado, padre de tres hijas y un hijo, estuvo muy relacionado con el deporte de Almendralejo. Llegó a ser presidente del Balonmano Tierra de Barros.

Amante de la política, se afilió al PP en 2011, militando unos diez años. “Me di de baja por coherencia, porque ya no me representaba el partido. El PP ha tirado hacia el centro, no creo que sea un partido socialdemócrata. Quiere ocupar ese espacio, otra cosa es que lo consiga”.

Enríquez de Salamanca apunta que Vox “es un partido conservador, monárquico, que acepta las reglas del juego. No sé a qué viene ese sambenito de ultraderecha, de ultraderecha son los que se quieren separar de España”.

Nuestro protagonista es de la opinión de que en la política municipal “estamos cercanos al pueblo y a los vecinos; y si se propone algo bueno, sea quien sea, hay que apoyarlo”.