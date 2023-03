"Estoy dispuesta a encadenarme desnuda por mi hijo"

Se llama Rafa, tiene 16 años, y sufre parálisis cerebral y una hemiplejia en el lado izquierdo. Ha pasado 9 veces por el quirófano.

Rafa, que es alumno de Plena Inclusión de Villafranca de los Barros, su localidad, recibe tratamiento de fisioterapia en ASPACE Zafra, una asociación dedicada a la atención integral y especializada de estas personas, pero el tratamiento expira a finales de este mes. El problema, según ha relatado su madre, Mari Ángeles, es que su hijo, por indicación médica, debe continuar con el tratamiento, pero en CADEX, en el Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura, la última revisión de su hijo no fue la esperada. Hasta finales de curso, cuenta con fisioterapia en Plena Inclusión, pero se le acaba la de ASPACE. El médico le ha dicho que necesita cinco días de piscina y cinco de fisioterapia. A partir de entonces, dice no contar con recursos económicos para costear sesiones privadas. Ha presentado un recurso que se teme que será rechazado. El próximo paso, presentar una denuncia. Quiere evitar a toda costa que su hijo tenga que pasar, de nuevo, por el quirófano para una operación de cadera. Mari Ángeles dice que los recortes no solo afectan a Rafa. Una madre hace cualquiera cosa por su hijo. Mari Ángeles dice estar dispuesta a encadenarse desnuda, para llamar la atención de este caso.