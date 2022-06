Cidoncha, entrenador del CD Extremadura: "Intentaremos llevar al club donde se merece"

En COPE hemos entrevistado a José María Cidoncha, el técnico pacense que ha firmado por el CD Extremadura para las dos próximas temporadas con opción a una tercera.

Cidoncha no mira las categorías "sino los proyectos y las personas". En principio, el CD Extremadura arrancará en la segunda regional extremeña, pero no es descartable que lo haga en la Segunda RFEF.

Cidoncha estará acompañado del cuerpo técnico que tuvo en Badajoz, donde entrenó en Tercera RFEF y al equipo de división de honor juvenil, e incorporará al almendralejense Domingo Durán, preparador de porteros.

Cidoncha ha comentado en COPE que su intención era haberse marchado fuera de Extremadura, pero, por asuntos personales, no era el momento de salir. "Me llegó la opción del CD Extremadura. Daniel se puso en contacto conmigo. Me explicó el proyecto. El reto es ilusionante. En una ciudad como Almendralejo se pueden hacer las cosas bien".

El técnico pacense ya está buscando jugadores para la segunda extremeña. Sobre la Segunda RFEF, ha dicho que "no es tangible, puede suceder en el camino; y si llega, habrá que tomar decisiones. El proyecto empieza desde abajo. Vamos a preparar la parcela deportiva, traer lo mejor para el club y crear unas bases y cimientos. Intentaremos llevar al club donde se merece con mucho trabajo y humildad".