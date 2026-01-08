Extremadura carga contra el pacto de Sánchez con ERC y amenaza con medidas legales

La portavoz del gobierno extremeño en funciones, Elena Manzano, ha criticado duramente el acuerdo en materia de financiación autonómica entre el Gobierno central y los independentistas. Según Manzano, este pacto es "un fiel reflejo de la ausencia de respeto constitucional del señor Sánchez y de lealtad institucional".

Una afrenta a la igualdad y la solidaridad

Manzano ha insistido en que "lo que es de todos, se tiene que acordar entre todos", y ha señalado que el foro para ello es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha acusado directamente al presidente del Gobierno de buscar un único fin: "mantenerse en el poder".

Con esta decisión, denuncia la portavoz, "se quiebran los principios de autonomía financiera regional", la garantía de servicios similares en toda España y se atenta contra "los principios de igualdad, de suficiencia financiera y de solidaridad".

La portavoz ha advertido de que si se cumple el principio de ordinalidad, que parece reflejarse en el acuerdo, "se aniquila la redistribución territorial de la renta y de la riqueza, se aniquila el principio de igualdad y se aniquila la solidaridad interterritorial".

Por todo ello, Manzano ha asegurado que si el acuerdo "se plasma en una norma con rango de ley", la comunidad autónoma se reserva el derecho a ejercer las "medidas legales que estime oportuna para que se haga justicia" y se cumplan los principios constitucionales.

El plan de Sánchez para febrero

Las declaraciones de Manzano surgen en el contexto de las negociaciones de Pedro Sánchez para rehacer su bloque de investidura. El presidente del Gobierno ha recibido este jueves en La Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, para desencallar la llamada "financiación singular para Cataluña", un pacto clave para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

La intención del Ejecutivo, según ha avanzado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentar un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades autónomas en febrero. El objetivo sería lograr "una cuadratura del círculo inyectando más recursos al conjunto de comunidades autónomas y a golpe de quitas" para sustituir el sistema vigente.

El PP se mantiene al margen del acuerdo

Esta reforma necesitaría de una mayoría absoluta en el Congreso, pero el PP ya ha anunciado que se mantiene al margen. Los líderes territoriales populares rechazan el plan del Ejecutivo, aunque desde Génova se han abierto a una "reestructuración de la deuda de los territorios", pero sin aceptar las condiciones que se negocian con los partidos independentistas.