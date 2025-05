Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 30 MAYO 2025

Valencia - Publicado el 30 may 2025, 14:10

Que el tiempo pasa deprisa, lo tenemos muy claro. ¿Pero tanto? A eso no nos acabamos de acostumbrar. Este fin de semana se despide mayo y recibimos al primer mes del verano de 2025. Junio ya está aquí.

Finde con festivales de música al aire libre, conciertos a la luna de Valencia, estrenos de teatro, espectáculos para toda la familia, recitales de canción lírica y ópera.

Roberto Devereux se estrena con una función exclusiva para jóvenes de hasta 28 años el domingo día 1. Habrá funciones los días 4, 7, 11, 14 y 18 de junio.

Esta es la última ópera de la Trilogía Tudor de Gaetano Donizetti. Con la reina Isabel como protagonista en cada una de las tramas de las tres composiciones de bel canto. En esta ocasión se muestra la relación de la soberana con Roberto Devereux.

Como protagonistas tenemos a Eleonora Buratto, Ismael Jordi, Silvia Tro Santafé y Lodovico Filippo Ravizza quienes encabezan el reparto. La Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat completan el elenco artístico que dirige Jordi Blanch Tordera.

Roberto Devereux es una nueva producción del Palau de les Arts Reina Sofía, en coproducción con Dutch National Opera de Ámsterdam y Teatro di San Carlo de Nápoles.

La otra actividad lírica es Les Arts al IVAM. Los cantantes del Centre de Perfeccionament realizarán un concierto dedicado a una exposición del centro de arte en el Auditorio Carmen Alborch del IVAM. Se trata de una actividad doble en la que se propone una visita a la exposición seleccionada que en esta ocasión es ¡Eso no es cómic! Fanzines: vanguardia e innovación del cómic en España, en la galería 6 del IVAM. Para esta primera parte se requiere de una reserva previa pero el concierto, ya en el Auditorio, es de entrada libre.

Esta actividad está prevista el domingo 1 de junio a las 11 de la mañana. El recital Les Arts dialoga con el mundo del fanzine será a las 12 horas. Los artistas del Opera Studio del Palau de les Arts Reina Sofía desarrollan su estilo interpretativo bajo la guía de la destacada soprano María Bayo como asesora musical.

Pero antes, esta misma tarde, el Palau de la Música presenta a la Orquesta de Valencia dirigida por Paul McCreesh en un concierto donde el actual director invitado de la OV, es especialista por su origen y trayectoria. El recital tiene raíces británicas e irlandesas en este programa, de la mano de dos autores, Vaughan Williams y Grainger, que pertenecieron a la English Folk Dance and Song Society, cuyo primer presidente fue precisamente Vaughan Williams, y cuya misión era recopilar, transcribir y difundir el folclore británico e irlandés.

Estos días tenemos diferentes actividades musicales al aire libre en distintos puntos de la ciudad.

Desde hoy y hasta el domingo llega la VI edición de Las Fiestas Culturales del Cabanyal Canyamelar Ruge Rosario bajo el lema Indomable. En un contexto social, político y vital tan convulso como el que nos encontramos, la colectiva presenta una edición donde reivindica el espacio público como espacio para fomentar el pensamiento crítico a través de las prácticas culturales, los saberes comunitarios, y una celebración de las diferencias que incide directamente en la transformación social y el impacto positivo dentro de las comunidades.

Tenéis toda la información en la web www.rugerosario.com.

Muy cerquita, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias se celebra el festival Love the 90’s Valencia por tercer año consecutivo. Este sábado sonarán en ese gran escenario los que fueron más destacados artistas del pop-rock nacional.

Veremos en directo a Marta Sánchez, Rafa de la Unión, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, Tam tam Go, Londobeat, Los Cucas, Los lunes que quedan, Ray y DJ Teto.

En el otro escenario escucharemos los éxitos de las pistas de baile de todo el mundo durante los años noventa con los shows de Snow, 2 Unlimited, Alexia, DJ Sashe, La Bouche Daisy Dee de Technotronic, Chimo Bayo, Rebeca, Paco Pil, Rafa Villalba, Just Luis, Sensity World, Los Jumpers Brothers, New Limit y Kriss Orue.

En los Jardines de Viveros se está celebrando el festival Nits de Vivers que marca el inicio de los ciclos musicales veraniegos en nuestra ciudad. Esta noche la esencia del festival Pirata Beach, tomará las tablas con una buena representación de rock nacional de la mano de Los de Marras, Sons of Aguirre (Soas), El Último Ke Zierre (EUKZ) y Porretas. Mañana sábado el broche al primer fin de semana del festival lo pondrá una representación de la mejor música en valenciano y catalán con La Fúmiga, formación de doce músicos de Alzira de espíritu festivo, conciencia social y gran capacidad de hacer bailar al público; el dúo de Mataró The Tyets y sus hits de trapetón; y la frescura, inocencia y firmeza de la cantante de Algemesí Naina. Y el domingo, para dar la bienvenida al mes de junio, el artista de Benicassim Guitarricadelafuente ofrecerá su renovado espectáculo diseñado para espacios singulares en el que se podrá disfrutar de su personalísima propuesta musical.

Tenéis toda la información en www.nitsdevivers.com.

Esta noche la Sala 16 Toneladas presenta en directo a Los Gandules con un concierto donde el humor y su uniforme fuera de onda (bata y zapatillas de andar por casa) son el principal y divertidísimo activo.

Extravagancia es una colección de parodias de éxitos conocidos por todos con letras que se mueven entre el humor absurdo y la tontuna en un delicado equilibrio.

En la Plaza de Toros tenemos otro concierto de gran formato con otra destacada banda: Amaral.

Miguel Tona Amaral presenta su gira ‘Dolce Vita’ con un soberbio espectáculo musical y visual

Mañana sábado el Dolce Vita Tour del dúo zaragozano sonará en el coso de la calle Xátiva.

Eva Amaral y Juan Aguirre presentarán un espectáculo en directo diseñado con mimo, con sus nuevos temas y las canciones que siempre han emocionado a sus miles de fans. También podremos ver en concierto las canciones de su noveno trabajo de estudio tras cuatro años desde su anterior publicación.

Si apetece ver algo más íntimo con sonido jazz, la noche del sábado pondremos rumbo a la mítica sala del barrio del Carmen para los aficionados a este género.

El cuarteto Rythm Manins presenta en Jimmy Glass un repertorio compuesto por temas de hard bop de la década de los sesenta.

El domingo la música también está presente en muchas salas de Valencia.

En la Playa de la Malvarrosa se encuentra La Fábrica de Hielo que propone domingos musicales con dos actuaciones cada jornada: a mediodía y por la tarde.

Este domingo veremos a la hora del vermut a Aitana Trío y por la tarde al único grupo en el que los músicos son mujeres y el cantante es un hombre: Red Clyde and The Bonnies. Su repertorio, compuesto en su mayoría por temas propios, nos traslada al rock and roll de los años cincuenta.

Y en cuanto a teatro y artes escénicas, no podemos olvidar de que ayer y hoy se están celebrando las semifinales del Torneo de Dramaturgia que organiza l’Institut Valencià de Cultura en el Teatro Rialto.

Un torneo a modo de combate de boxeo en el que participan autores y autoras de la Comunitat Valenciana y que llega a su recta final.

Como es habitual en los combates, también en este torneo se nombra a cada participante con un apodo. Ayer se enfrentaron sobre el escenario del Teatro Rialto -convertido en cuadrilatero de boxeo- Javier Vicedo, ‘Boquerón de Castellón’ y Cristina Maciá, ‘La loca del tercero’. Esta tarde lo harán Tomás Verdú, ‘L'antiheroi de Monteolivet’ y Daniel Tormo, ‘El martell de Vallada’.

El maestro de ceremonias que va a presentar cada uno de los duelos es Vicent Domingo.

El público que presencie cada enfrentamiento es el que votará la obra finalista.

La gran final tendrá lugar el 5 de junio en el mismo escenario. La entrada es gratuita y se podrá recoger en la taquilla y en la Web del Institut Valencià de Cultura: ivc.gva.es

El Teatro Olympia nos propone disfrutar del humor con el festival La Rialleta que trae hasta su escenario lo más destacado de la comedia.

Tenemos la oportunidad de reírnos con los shows de Ismael Lemais e Isita Díaz, Martita de Graná y Pantomima Full. También de compartir con toda la familia los musicales infantiles Coco Tributo Musical y el tributo a El Rey León.

Tras este festival de la comedia, la semana próxima el Teatro Olympia presenta la destacada obra de Tenesse Williams, Un tranvía llamado deseo. Una de las cumbres de la dramaturgia norteamericana que se podrá ver hasta el día 8 de junio.

Sala Russafa levanta el telón esta semana con Valparaíso. El retrato de un amor y de un país.

Esta comedia dramática coproducida por Dacsa y La Penúltima, sigue la relación extramarital durante 40 años de dos personas tan opuestas ideológicamente como enamoradas. Una pasión en la que se cuelan las claves de la historia española reciente, desde la llegada de la democracia al 23 F o el estallido de la pandemia por Covid.

Manu Valls firma y coprotagoniza Valparaíso junto a Marta Chiner. La dirección corre a cargo de Rafa Calatayud en una puesta en escena que incluye proyecciones de audiovisuales para dar contexto sociopolítico a los amantes de este espectáculo, amable y cercano, que toca las emociones y la memoria colectiva.

El domingo 1 de junio, antes de la función programada, el equipo de Sala Russafa y representantes de las entidades que colaboran en sus galardones participan en la gala de entrega de los Premios del Público de Sala Russafa. Durante toda la temporada, los espectadores han podido votar por sus espectáculos preferidos.

El Teatro Principal recibe a una de las propuestas de la temporada del Teatro Escalante, que mientras se proyecta la nueva sede en el complejo del Instituto Valenciano de Audiofonología, continúa ofreciendo su contenido en diferentes salas de la capital.

La obra para todos los públicos que se presenta esta semana es Feriantes.

El montaje es un homenaje a la feria, a las barracas, a los cacharritos, a todas esas personas que han entregado su tiempo y su vida vendiendo ilusión y diversión por todos los pueblos y ciudades de España.

Es también, un recorrido por la historia de nuestro país. Un intento de llevar a escena la feria, una declaración de amor a su pasado y al presente de todas esas personas, que tan generosamente, nos han regalado sus testimonios. Esta obra es una invitación a mirar la feria desde otro lugar.

En el Teatro Talia podemos pasar un rato de miedo con La mujer de negro.

Con más de 10 millones de espectadores y producida en 40 países el argumento cuenta la historia de Arthur Kipps, un abogado de mediana edad que alquila un teatro y contrata a un actor profesional para que le ayude a contar un suceso fantasmagórico y trágico que le sucedió a él y a su propia familia y que nunca ha podido revelar a nadie.

La propuesta potencia la parte conceptual de la función con la escenografía y el vestuario, y lo dota de nuevos y mágicos efectos que potencian el mundo del más allá, con el ilusionismo, la música y las proyecciones, para que los espectadores vivan una experiencia inmersiva que pondrá a cada los “pelos como escarpias”.

En el mismo escenario de la calle Caballeros se presenta este sábado en sesión golfa el espectáculo de Rut Santamaría y Carla Piñana: Migas (de migajas).

Dos micrófonos, un escenario, mucho por reír y algún secreto que compartir. Una historia sobre cómo superar las adversidades desde el humor y el absurdo con dos actrices irreverentes, luchadoras e irónicas a más no poder.

En l’Auditori de Torrent el humor también es protagonista con el nuevo espectáculo de Raúl Antón titulado Hay más tontos que ventanas.

Esta noche vamos a ver un espectáculo de humor que explora el ingenio y la absurda realidad de la vida cotidiana. De las costumbres que tenemos los de la vieja escuela y las nuevas generaciones.

El cómico, guionista y presentador valenciano con más de 14 años sobre los escenarios, se ha hecho popular a través de sus vídeos en redes sociales, en las que cuenta ya, entre todas ellas con más de un millón dos cientos mil seguidores.

EVA MARQUÉS