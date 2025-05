Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 16 MAYO 2025

Se celebra el Día Internacional de los Museos y Valencia tiene muchos y muy variados, así que este fin de semana vayamos a recorrerlos.

Decenas de museos celebran el DIM y algunos de ellos también abren hasta la medianoche del sábado. Tenemos un finde por delante para aprovechar y ver todo lo que siempre hemos querido visitar y nunca hemos podido.

Habrá entrada libre en todos los museos públicos, sean de ámbito estatal, autonómico o municipal. Aunque en algunos privados la entrada no será gratuita. Lo mejor será visitar las webs de los elegidos para tener más información.

Os refrescamos la memoria para ir pensando ya la ruta de museos: Museo de Bellas Artes, Centre del Carme Cultura Contemporània, IVAM, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, CaixaFòrum, Centro Hortensia Herrero, Fundación Bancaja, L’Etno, MuVIM, Museo de la Prehistoria, Bombas Gens, Museo de Historia de Valencia, Centre Arqueològic de l’Almoina, Museo L’Iber, Casa Museo Benlliure, Casa Museo Blasco Ibáñez, Museo de Ciencias Naturales, Museo Fallero, Museo del Corpus, Museo de la Semana Santa Marinera y Museo de la Seda, entre otros.

Os recordamos además, que en los Jardines de Viveros, por si queréis disfrutar del arte al aire libre, podréis ver la exposición El Prado en las calles de Valencia. Una muestra que reúne 50 reproducciones fotográficas de las obras más destacadas de los creadores expuestos en el Museo del Prado. Se pueden ver pintores como Rubens, Goya, Velázquez, Sorolla o Botticelli.

También el Museo Nacional del Prado, junto con la Fundación Amigos del Museo del Prado, impulsa el proyecto En un lugar de…, que convierte calles y plazas de 12 localidades de Valencia afectadas por la DANA y 1 municipio de Castilla-La Mancha en espacios de arte al aire libre.

Fundación amigos del Museo del Prado

Esta iniciativa, que tiene su lugar central en Paiporta y se extiende a Alaquàs, Albal, Aldaia, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanassa, Quart de Poblet, Torrent y Utiel, lleva reproducciones de grandes obras maestras del Prado a escenarios urbanos cotidianos, como símbolo de recuperación emocional y de comunidad.

También al aire libre tenemos como cada año la Feria Andaluza que está situada en el antiguo cauce del Turia.

Según indica la FECA -Federación de Entidades Culturales Andaluzas- “en las casetas encontraremos vida, alegría, vestidos de volantes, farolillos, baile, aromas a jamón, pescaíto frito, gambitas y rebujito, ingredientes que aportan las entidades andaluzas —muchas de ellas con décadas de historia en la Comunidad Valenciana— y que darán lo mejor de sí con actuaciones, gastronomía, hospitalidad y cariño a raudales.”

La Feria que se inauguró la pasada semana, estará abierta hasta este domingo. Esta tarde veremos la actuación del trío de sevillanas Lubricán. Mañana sábado actuará la formación Somos del Sur y el domingo habrá actuaciones de los cuadros de baile a mediodía, entrega de reconocimientos a las entidades participantes en este evento cultural y por la tarde se procederá a la clausura.

Aún tenemos tiempo de ir y además, precisamente el tiempo va a ser bueno.

En cuanto a la cartelera de artes escénicas de Valencia, damos la bienvenida al festival Cabanyal Íntim en su 12ª edición que se celebra hasta el domingo 19 de mayo. Este festival presenta un recorrido escénico y performativo a través de más de una veintena de propuestas que conectarán con el barrio desde diferentes miradas, disciplinas y escenarios. Espectáculos creados en su mayoría ex profeso para la muestra teniendo en cuenta el lema propuesto, el contexto social, histórico y urbanístico del barrio. Más información en www.cabanyalintim.com

Teatro Talia presenta en Valencia la mejor comedia de la temporada madrileña: Una cuestión de formas.

Hoy se estrena en el teatro de la calle Caballeros con un elenco muy televisivo formado por Esther Acebo (La casa de papel), Bernabé Fernández, Lluvia Rojo (Cuéntame) y Chema Coloma. Neil LaBute, uno de los mejores autores americanos del siglo XXI ha escrito esta comedia que se estrenó con el nuevo milenio en Londres. Se trata de su obra más divertida y fascinante, una comedia negra brillantísima con un de sorprendente final, donde nada es lo que parece... Con un humor corrosivo y políticamente incorrecto, pocas veces se ha visto en España una comedia así. Estará en el Teatro Talia todo este fin de semana.

Este fin de semana despedimos a la comedia que está en el Teatro Olympia hasta el domingo: La función que sale mal. Una divertidísima obra de teatro en la que el desbarajuste escénico se convierte en la diversión de los espectadores. Tenemos por delante cuatro funciones para ir a verla antes de que se despida del público valenciano.

Plenamar la nueva producción propia del Institut Valencià de Cultura se despide también este fin de semana. Aún podemos ir a verla hasta el domingo 18 de mayo en el Teatro Rialto.

La obra que tiene música en directo con Versonautas, cuenta con un destacado elenco formado por Carme Juan, Laura Useleti, Merce Tienda, Pau Gregori, Silvia Valero, Talia Bobany y Ana Sanahuja.

La obra cuenta la historia de dos islotes unidos por un tómbolo. Una ermita y un faro. Una carretera, que conecta al continente, solo transitable cuando baja la marea. Allí residen las que huyeron exiliadas y aquellos que naufragan.

El montaje, con la proyección de audiovisuales, escenografía y diseño de luces transforma el escenario en una isla remota, creando un ambiente inquietante y misterioso.

Esta tarde se estrena en Valencia el musical Salta conmigo que va a estar hasta el domingo en La Rambleta.

Un musical que recorre los últimos cuarenta años de éxitos junto a los maestros de ceremonias Elena, Bruno y Sofía, guiados por Max, el enigmático dueño del local y su inseparable Seat Ibiza, con los que el público viajará a través del tiempo para salvar la música y su esencia.

Un desconcertante karaoke oculta un secreto extraordinario… y el público es parte de esta historia. En este espectáculo todo puede pasar: desde el primer momento, los espectadores estarán inmersos en una experiencia donde la música y la emoción se viven en primera persona. El público podrá subir al escenario para cantar y bailar.

Teatro Círculo presenta Estigma una reflexión escénica sobre la herida y la ficción.

Una coproducción entre Lalenta Escénicas y la compañía Cant del Cigne, que

continúa así su compromiso con procesos de creación escénica prolongados y

dramaturgias de investigación.Inspirada en la “atomización narrativa” de Guillermo Saccomanno y en la abstracción pictórica de Kandinsky, Estigma propone una estructura escénica donde el teatro se convierte en forma de resistencia y revelación.

Mañana sábado podemos ver otra función de la obra recién estrenada en Valencia en la Sala Off titulada ¿De dónde venimos?

Santiago Sánchez creador e intérprete acompañado de la música de Víctor Lucas, dan vida a un texto que mezcla poesía, humor, pensamiento y emoción para compartirlo todo con los espectadores.

Esta emotiva y poética propuesta escénica que invita al espectador a detenerse, mirar a su alrededor y preguntarse sobre los grandes temas de la existencia.

Ballant, ballant ha vuelto a los escenarios con motivo del treinta aniversario de la Compañía Teatro Micalet.

Una obra musical donde los intérpretes no hablan ni cantan. El baile y la gestualidad de los intérpretes desempeñan lo mejor de esta pieza, un montaje que cuenta la historia de Valencia de los últimos cien años a través del baile y la música.

La música tiene también su espacio en nuestra agenda. Este fin de semana podemos ir a disfrutar de varios conciertos en nuestra ciudad.

Deleste Festival llega con otra edición más a Jardines de Viveros.

El festival más veterano de la ciudad de Valencia celebra su 13ª edición con bandas internacionales de primer nivel, junto a bandas nacionales y grupos de música locales. Según la organización, logran el equilibrio perfecto.

Las bandas que se van a ver en directo hoy y mañana son The Vaccines, Teenage Fanclub, Death in Vegas, Kruder & Dorfmeister, Deadletter, Yelow Days, Anna of The North, Mr Sánchez, Faixa, y los DJ’s Amadeu Sanchis, Haya Pazz, Me y Toxicosmos.

Esta noche Matisse Club celebra el 30 Aniversario de la banda valenciana Yambú.

Esta formación ha preparado un concierto con la rumba y el flamenquito como principales protagonistas. Bailar a ritmo del quinteto valenciano va a ser lo mejor para comenzar el fin de semana ya que los músicos son pura rumba y energía.

Jimmy Glass el refugio de los aficionados al jazz en nuestra ciudad, presenta en doble concierto (hoy y mañana) al excelente pianista canario José Alberto Medina con su tributo al apasionante pianista Bill Evans y lo hace acompañado de una sección rítmica de lujo: el veterano contrabajista Horacio Fumero y el baterista David Xirgu.

José Alberto Medina Trio actuará este viernes y mañana con su tributo a Evans, uno de los pianistas de jazz más importantes de la historia por su uso impresionista de la armonía y sus interpretaciones del repertorio tradicional del jazz.

También dos conciertos, esta vez mucho más multitudinarios son los del dúo Pecos que han agotado todas las entradas para verlos en la Plaza de Toros de Valencia.

Celebrando sus 45 años en la música con la gira Dos voces y una historia, Pedro y Javier volverán a interpretar para sus miles de fans de varias generaciones canciones llenas de sentimiento, amor y nostalgia.

Como se celebra la Noche Europea de los Museos, el IVAM acoge este sábado un concierto de jazz a cargo de la banda Original Dixieland de Sedajazz. El museo que extenderá su horario hasta la medianoche con entrada gratuita desde las 19h. ofrece una programación especial de actividades para todos los públicos y recorridos nocturnos a sus exposiciones.

En cuanto a música sinfónica os recomendamos el concierto de esta tarde del violinista armenio Sergey Khachatryan que junto a la Orquesta de Valencia dirigida por Alexander Liebreich interpretará en el Palau de la Música. Un destacado programa formado por el Concierto para violín y orquesta en Re mayor de Beethoven y Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Dos deliciosas obras para escuchar en directo y disfrutar del virtuoso violinista, uno de los más talentosos de su generación.

También en la Sala Iturbi del Palau se podrá ver el concierto de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València y el Cor Jove de l’Orfeó Català que interpretarán este domingo el Requiem de Mozart en un concierto de homenaje a los damnificados de la DANA. La recaudación de la venta de entradas se destinará a los Programas de Ayuda y Recuperación Posdana de la Universitat.

“La música alimenta el espíritu” así asume este reto el director titular de la orquesta universitaria Hilari Garcia Gázquez poniéndose al frente de un concierto en que confluyen en perfecta armonía elementos orquestales, voces corales y las cuatro voces de solistas valencianos de reconocido prestigio: la soprano Blanca Ruiz, la mezzosoprano Isabel Marí, el tenor Gonzalo Manglano y el barítono Vicente Antequera. Las entradas se pueden comprar en la web del Palau.

El último día de la semana el Palau de Les Arts presenta la ópera Tamerlano de Händel en versión concierto. La institución valenciana consolida su vínculo con la creación operística de Händel bajo expertas batutas en el repertorio barroco. Es el turno del del director belga René Jacobs, músico imprescindible de nuestro tiempo. La Orquesta Barroca de Friburgo acompaña al contratenor francés Paul-Antoine Bénos-Djian en el papel titular.

Esta tarde la Asociación de Vecinos de Patraix va a realizar un acto sencillo y emotivo de homenaje a Pepe Mújica, expresidente de Uruguay. Patraix fue el último sitio de Europa que visitó en 2020, en la celebración del 150 aniversario de la anexión de Patraix a Valencia. El homenaje tendrá lugar en la plaza de Patraix a las 18 horas.

Y para finalizar, el martes de la semana próxima José Manuel Soto actuará en el Teatro Olympia. El jueves el cantante puertorriqueño Chayanne realizará un concierto en la plaza de Toros de Valencia dentro de su gira Bailemos otra vez.

EVA MARQUÉS