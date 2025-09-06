Visit València firma un convenio con Cáritas para donar a afectados por la dana la recaudación solidaria de Cuina Oberta

La Fundación Visit València y Cáritas Diocesana de Valencia han firmado un convenio de mecenazgo para otorgar a damnificados por la dana los 19.098 euros recaudados en la edición de otoño 2024 de Cuina Oberta. Bajo el lema ‘El sabor que nos une’, la fundación municipal anunció que destinaría tres euros por cada menú vendido como aportación solidaria, con el objetivo de contribuir a la dinamización económica y reconstrucción de las zonas afectadas por el temporal.

De esta manera, y gracias a los 6.336 menús vendidos durante la edición del festival gastronómico, Cáritas contará con 19.098 euros que serán destinados a negocios vinculados con la restauración de las zonas afectadas, contribuyendo a aportar medios necesarios para su recuperación económica y al mantenimiento del empleo y la estabilidad de la población local.

El acuerdo también refleja el compromiso de ambas partes para la realización de un seguimiento y evaluación conjunta de las actuaciones llevadas a cabo, así como la coordinación y desarrollo de las actividades previstas, velando en todo momento por el cumplimiento de los objetivos y compromisos establecidos en este convenio.

Se espera que los fondos recaudados, así como aquellas aportaciones derivadas de los mismos, se hayan hecho efectivos antes del próximo 29 de octubre, día que marcará un año desde que tuvo lugar la dana.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha recordado que el sector turístico se volcó desde el primer momento con los afectados y que “iniciativas como esta de la Fundación Visit València, a través de Cuina Oberta, reafirman el compromiso de la ciudad para que las zonas y negocios afectados encuentren una recuperación más temprana y consigan retomar su actividad”. La regidora también ha valorado la capacidad que tiene el sector como dinamizador económico, así como todas las iniciativas que se lanzaron desde la hostelería para apoyar a los negocios afectados.

Por su parte, la directora de Cáritas Diocesana de Valencia, Aurora Aranda, ha explicado que “gracias a esta colaboración de la Fundación Visit Valencia, Cáritas podrá seguir acompañando y apoyando la reconstrucción de negocios de las zonas afectadas por la dana, que es una de sus cuatro líneas de trabajo en estos próximos tres años, junto con la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, las ayudas a la movilidad y el apoyo emocional de las personas afectadas. Por eso agradecemos esta y todas las iniciativas que, desde las administraciones públicas y la iniciativa privada se llevan a cabo para que podamos seguir estando cerca de quienes más nos necesitan”.